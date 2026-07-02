Σώθηκε το πόδι του 6χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Ρέθυμνο, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων
Σώθηκε το πόδι του 6χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Ρέθυμνο, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων
Για τη μεταφορά του παιδιού στήθηκε γέφυρα ζωής από την Κρήτη προς την Αττική
Τιτάνια προσπάθεια κατέβαλαν οι γιατροί του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία προκειμένου να σώσουν το πόδι ενός 6χρονου αγοριού, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Ρέθυμνο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα.
Για τη μεταφορά του παιδιού στήθηκε γέφυρα ζωής από την Κρήτη προς την Αττική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 6χρονο αγόρι επέβαινε σε μηχανάκι μαζί με τον πατέρα του, όταν σημειώθηκε σύγκρουση με αυτοκίνητο.
Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στο Παίδων Αγία Σοφία.
Το παιδί έφτασε το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο και οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη επέμβαση.
Οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να διατηρήσουν το πόδι του λειτουργικό και να αποφευχθεί ο ακρωτηριασμός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με το παιδί να βγαίνει από το χειρουργείο και να νοσηλεύεται πλέον σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων Αγία Σοφία.
Η προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού χαρακτηρίζεται καθοριστική για την εξέλιξη της υγείας του μικρού ασθενούς, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Για τη μεταφορά του παιδιού στήθηκε γέφυρα ζωής από την Κρήτη προς την Αττική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 6χρονο αγόρι επέβαινε σε μηχανάκι μαζί με τον πατέρα του, όταν σημειώθηκε σύγκρουση με αυτοκίνητο.
Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στο Παίδων Αγία Σοφία.
Το παιδί έφτασε το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο και οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη επέμβαση.
Οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να διατηρήσουν το πόδι του λειτουργικό και να αποφευχθεί ο ακρωτηριασμός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με το παιδί να βγαίνει από το χειρουργείο και να νοσηλεύεται πλέον σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων Αγία Σοφία.
Η προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού χαρακτηρίζεται καθοριστική για την εξέλιξη της υγείας του μικρού ασθενούς, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
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