Γολγοθάς η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου: Ατελείωτες ουρές στην Αθηνών – Κορίνθου, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Μποτιλιάρισμα Αθηνών - Κορίνθου

Γολγοθάς η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου: Ατελείωτες ουρές στην Αθηνών – Κορίνθου, δείτε βίντεο

Η μαζική επιστροφή από τις κοντινές αποδράσεις του διημέρου προκάλεσε κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε μεγάλο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου

Γολγοθάς η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου: Ατελείωτες ουρές στην Αθηνών – Κορίνθου, δείτε βίντεο
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Η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου εξελίχθηκε σε πραγματικό Γολγοθά, καθώς η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, παρέμεινε ασφυκτική μέχρι και τα μεσάνυχτα.

Χιλιάδες οδηγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ατελείωτες ουρές και πολύωρες καθυστερήσεις, καθώς η μαζική επιστροφή από τις κοντινές αποδράσεις του διημέρου προκάλεσε κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε μεγάλο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.



Η κυκλοφορία διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετά σημεία τα οχήματα κινούνταν σχεδόν σημειωτόν, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών και των επιβατών. Παρά το προχωρημένο της ώρας, η κατάσταση δεν παρουσίαζε ουσιαστική βελτίωση, με τις ουρές να παραμένουν χιλιομέτρων.

Η κίνηση στην Αθηνών - Κορίνθου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (00:30).

Γολγοθάς η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου: Ατελείωτες ουρές στην Αθηνών – Κορίνθου, δείτε βίντεο


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Η κατάσταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Γολγοθάς η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου: Ατελείωτες ουρές στην Αθηνών – Κορίνθου, δείτε βίντεο


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29 ΣΧΟΛΙΑ

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