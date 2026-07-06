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Γολγοθάς η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου: Ατελείωτες ουρές στην Αθηνών – Κορίνθου, δείτε βίντεο
Γολγοθάς η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου: Ατελείωτες ουρές στην Αθηνών – Κορίνθου, δείτε βίντεο
Η μαζική επιστροφή από τις κοντινές αποδράσεις του διημέρου προκάλεσε κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε μεγάλο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου
Η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου εξελίχθηκε σε πραγματικό Γολγοθά, καθώς η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, παρέμεινε ασφυκτική μέχρι και τα μεσάνυχτα.
Χιλιάδες οδηγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ατελείωτες ουρές και πολύωρες καθυστερήσεις, καθώς η μαζική επιστροφή από τις κοντινές αποδράσεις του διημέρου προκάλεσε κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε μεγάλο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.
Η κυκλοφορία διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετά σημεία τα οχήματα κινούνταν σχεδόν σημειωτόν, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών και των επιβατών. Παρά το προχωρημένο της ώρας, η κατάσταση δεν παρουσίαζε ουσιαστική βελτίωση, με τις ουρές να παραμένουν χιλιομέτρων.
Η κίνηση στην Αθηνών - Κορίνθου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (00:30).
Η κατάσταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
Δείτε βίντεο
Χιλιάδες οδηγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ατελείωτες ουρές και πολύωρες καθυστερήσεις, καθώς η μαζική επιστροφή από τις κοντινές αποδράσεις του διημέρου προκάλεσε κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε μεγάλο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.
Η κυκλοφορία διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετά σημεία τα οχήματα κινούνταν σχεδόν σημειωτόν, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών και των επιβατών. Παρά το προχωρημένο της ώρας, η κατάσταση δεν παρουσίαζε ουσιαστική βελτίωση, με τις ουρές να παραμένουν χιλιομέτρων.
Η κίνηση στην Αθηνών - Κορίνθου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (00:30).
Η κατάσταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
Δείτε βίντεο
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