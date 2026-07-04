Πύργος: Ναυαγοσώστης και διασώστης του ΕΚΑΒ έσωσαν δύο ανήλικα αδέρφια που κινδύνευαν στη θάλασσα
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Πύργος: Ναυαγοσώστης και διασώστης του ΕΚΑΒ έσωσαν δύο ανήλικα αδέρφια που κινδύνευαν στη θάλασσα

Τελικά τα ανήλικα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικό έλεγχο

Πύργος: Ναυαγοσώστης και διασώστης του ΕΚΑΒ έσωσαν δύο ανήλικα αδέρφια που κινδύνευαν στη θάλασσα
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Στη Σπιάντζα Ηλείας δύο ανήλικα κινδύνευσαν να πνιγούν όταν παρασύρθηκαν από τα ρεύματα της θάλασσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι, ηλικίας περίπου 12-13 ετών, βρέθηκε σε κίνδυνο μέσα στο νερό και ο αδερφός της έτρεξε να τη βοηθήσει.

Ωστόσο, και τα δύο παιδιά δυσκολεύτηκαν να επιστρέψουν στην ακτή.

Η καθοριστική παρέμβαση

Άμεσα έσπευσε ο ναυαγοσώστης Γιώργος Νικολόπουλος και στη συνέχεια ο διασώστης του ΕΚΑΒ Χρήστος Κούλης, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και ήταν ιδιωτικά στην παραλία. Οι δύο άνδρες μπήκαν στα κύματα και κατάφεραν να βγάλουν τα αδέρφια με ασφάλεια στην ακτή.

Μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα Patrisnews, οι δύο άνδρες περιέγραψαν τις δύσκολες στιγμές που έζησαν, τονίζοντας πως εκείνη τη στιγμή το μόνο που τους απασχολούσε ήταν να σωθούν τα παιδιά. Όπως ανέφεραν, έκαναν αυτό που έπρεπε και χαίρονται που η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος.

Διάσωση ανήλικων αδερφιών στην Σπιάντζα

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικό έλεγχο και την απαραίτητη φροντίδα.
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