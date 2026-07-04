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Σοβαρό τροχαίο στη Ζάκυνθο: «Γουρούνα» συγκρούστηκε με λεωφορείο, δίνει μάχη για τη ζωή του νεαρός τουρίστας
Σοβαρό τροχαίο στη Ζάκυνθο: «Γουρούνα» συγκρούστηκε με λεωφορείο, δίνει μάχη για τη ζωή του νεαρός τουρίστας
Η σύγκρουση σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά – Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, έπειτα από σύγκρουση τετράτροχης μηχανής («γουρούνας») με τουριστικό λεωφορείο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τετράτροχο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί τουρίστες φέρεται να βγήκε από στενό δρόμο και να συγκρούστηκε με το λεωφορείο που κινούνταν κανονικά στον κεντρικό δρόμο και είχε προτεραιότητα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες στη «γουρούνα», ενώ ο δεύτερος υπέστη ελαφρύτερα τραύματα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, με την κατάσταση του σοβαρά τραυματία να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τετράτροχο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί τουρίστες φέρεται να βγήκε από στενό δρόμο και να συγκρούστηκε με το λεωφορείο που κινούνταν κανονικά στον κεντρικό δρόμο και είχε προτεραιότητα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες στη «γουρούνα», ενώ ο δεύτερος υπέστη ελαφρύτερα τραύματα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, με την κατάσταση του σοβαρά τραυματία να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.
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