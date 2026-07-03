Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας: Η απώλεια της συζύγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια επίθεση από ανθρώπους που, όπως είπε, δεν σκέφτηκαν τον πόνο που θα προκαλούσαν - Eυχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση και τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένειά του