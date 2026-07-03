Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας: Η απώλεια της συζύγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα
Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας: Η απώλεια της συζύγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα
Ο ίδιος έκανε λόγο για μια επίθεση από ανθρώπους που, όπως είπε, δεν σκέφτηκαν τον πόνο που θα προκαλούσαν - Eυχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση και τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένειά του
Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, η οποία στοίχισε τη ζωή στη σύζυγό του, Βάγια.
Εμφανώς συγκινημένος, μιλώντας έξω από το νοσοκομείο τόνισε: «Είναι μία δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας, διότι πριν από πέντε χρόνια έχασα την κόρη μου τη μικρή και τώρα έφυγε και η γυναίκα μου. Μένω εγώ και η κορούλα μου η Αφροδίτη», ανέφερε.
Ο ίδιος έκανε λόγο για μια επίθεση από ανθρώπους που, όπως είπε, δεν σκέφτηκαν τον πόνο που θα προκαλούσαν: «Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικές τους αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Εγώ εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός» δήλωσε.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και πως ο θάνατος της συζύγου του θα είναι το τελευταίο θύμα τέτοιων επιθέσεων: «Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, αλλά θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, τα οποία δείχνουν μίσος» είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στην κατάσταση της κόρης του, Αφροδίτης, σημείωσε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκαύματα, ωστόσο εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.
«Πιστεύω θα το ξεπεράσουμε, γενικά είναι καλά. Μείναμε οι δύο μας, θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και την άλλη φορά και θα βγούμε νικητές», τόνισε.
Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση και τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένειά του.
Σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται, από χθες το μεσημέρι, στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου διαμένει.
Εμφανώς συγκινημένος, μιλώντας έξω από το νοσοκομείο τόνισε: «Είναι μία δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας, διότι πριν από πέντε χρόνια έχασα την κόρη μου τη μικρή και τώρα έφυγε και η γυναίκα μου. Μένω εγώ και η κορούλα μου η Αφροδίτη», ανέφερε.
Ο ίδιος έκανε λόγο για μια επίθεση από ανθρώπους που, όπως είπε, δεν σκέφτηκαν τον πόνο που θα προκαλούσαν: «Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικές τους αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Εγώ εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός» δήλωσε.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και πως ο θάνατος της συζύγου του θα είναι το τελευταίο θύμα τέτοιων επιθέσεων: «Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, αλλά θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, τα οποία δείχνουν μίσος» είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στην κατάσταση της κόρης του, Αφροδίτης, σημείωσε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκαύματα, ωστόσο εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.
«Πιστεύω θα το ξεπεράσουμε, γενικά είναι καλά. Μείναμε οι δύο μας, θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και την άλλη φορά και θα βγούμε νικητές», τόνισε.
Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση και τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένειά του.
Σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται, από χθες το μεσημέρι, στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου διαμένει.
Σε σταθερή κατάσταση η Αφροδίτη Νέστορα
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της είναι καλή, δεν παρουσιάζει αναπνευστική δυσχέρεια και υποβάλλεται σε περιποίηση των εγκαυμάτων, ενώ εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.
Φωτογραφίες και βίντεο από την επιστροφή ενοίκου στην πολυκατοικία μετά την εμπρηστική επίθεση:
Φωτογραφίες και βίντεο από την επιστροφή ενοίκου στην πολυκατοικία μετά την εμπρηστική επίθεση:
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