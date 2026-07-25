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Η Ελλάδα στέλνει πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών
Η Ελλάδα στέλνει πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών
Με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J συνδράμει η Ελλάδα στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στη Μαδρίτη
Η Ελλάδα ενισχύει τις προσπάθειες της Ισπανίας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα αποστέλλοντας πυροσβεστικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αποστολή πραγματοποιείται σήμερα (25/7) κατόπιν ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής.
Παράλληλα, διατίθεται ένα 1 μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης για τη μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού και υλικών, προς υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών αεροσκαφών.
Τα αεροσκάφη αναμένεται να αφιχθούν στην Αεροπορική Βάση Torrejón της Ισπανίας σήμερα το απόγευμα».
Οι ισπανικές πυροσβεστικές δυνάμεις ελπίζουν να αναλάβουν σήμερα τον έλεγχο της κατάσταση, καθώς μεγάλη πρόοδος καταγράφηκε τη νύχτα . Η πτώση των θερμοκρασιών και η αύξηση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα είναι παράγοντες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της κατάστασης, αλλά προειδοποιούν ότι οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απειλούν να αναζωπυρώσουν τις φλόγες.
Δύο διαφορετικές δασικές πυρκαγιές ενώθηκαν χθες στην περιφέρεια της Μαδρίτης για να σχηματίσουν ένα τεράστιο κοινό μέτωπο που απειλούσε να ενωθεί με τη σειρά του με τρίτη δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Καστίγια- ι -Λεόν.
Η αποστολή πραγματοποιείται σήμερα (25/7) κατόπιν ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής.
Η σχετική ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ:«Γνωρίζεται ότι, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, η Ελλάδα αποστέλλει σήμερα, 25 Ιουλίου 2026, δύο 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 της 113 Πτέρυγας Μάχης.
Παράλληλα, διατίθεται ένα 1 μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης για τη μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού και υλικών, προς υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών αεροσκαφών.
Τα αεροσκάφη αναμένεται να αφιχθούν στην Αεροπορική Βάση Torrejón της Ισπανίας σήμερα το απόγευμα».
Στάχτη πάνω από 250.000 στρέμματαΥπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι οι πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και μέρες δυτικά της Μαδρίτης έχουν καταστρέψει έκταση 250.000 στρεμμάτων, 100.000 στην Κοινότητα της Μαδρίτης και ανάμεσα σε 130.000 και 150.000 στρέμματα στην περιφέρεια της Άβιλα.
Οι ισπανικές πυροσβεστικές δυνάμεις ελπίζουν να αναλάβουν σήμερα τον έλεγχο της κατάσταση, καθώς μεγάλη πρόοδος καταγράφηκε τη νύχτα . Η πτώση των θερμοκρασιών και η αύξηση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα είναι παράγοντες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της κατάστασης, αλλά προειδοποιούν ότι οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απειλούν να αναζωπυρώσουν τις φλόγες.
Δύο διαφορετικές δασικές πυρκαγιές ενώθηκαν χθες στην περιφέρεια της Μαδρίτης για να σχηματίσουν ένα τεράστιο κοινό μέτωπο που απειλούσε να ενωθεί με τη σειρά του με τρίτη δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Καστίγια- ι -Λεόν.
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