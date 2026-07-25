Το Parian Chronicle, υπό την διαχείριση της SWOT Hospitality, είναι το πρώτο Destination By Hyatt ξενοδοχείο στην Πάρο και άνοιξε τις πόρτες του την 1η Ιουλίου, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πρόταση φιλοξενίας που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη πολυτέλεια.
Έσβησε η φωτιά στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής
Έσβησε η φωτιά στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στην περιοχή Μόλα Καλύβα, στη Χαλκιδική, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 σε δασική έκταση. Λίγο μετά τις 4:40 η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.
Στο σημείο επιχείρησαν 60 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποίησε ρίψεις νερού από αέρος.
Στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε μεγάλη απόσταση από κατοικημένη περιοχή.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 σε δασική έκταση. Λίγο μετά τις 4:40 η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.
Στο σημείο επιχείρησαν 60 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποίησε ρίψεις νερού από αέρος.
Στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε μεγάλη απόσταση από κατοικημένη περιοχή.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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