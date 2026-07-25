Έσβησε η φωτιά στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής
ΕΛΛΑΔΑ
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Έσβησε η φωτιά στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής

Έσβησε η φωτιά στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στην περιοχή Μόλα Καλύβα, στη Χαλκιδική, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 σε δασική έκταση. Λίγο μετά τις 4:40 η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Στο σημείο επιχείρησαν 60 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποίησε ρίψεις νερού από αέρος.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε μεγάλη απόσταση από κατοικημένη περιοχή.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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