Συνελήφθη λιμενάρχης στη Θεσσαλονίκη για ενδοοικογενειακή βία, η καταγγελία της Βουλγάρας συζύγου του

Συνελήφθη λιμενάρχης της Θεσσαλονίκης
μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 49χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Βουλγαρία κατήγγειλε ότι ο 50χρονος άσκησε σε βάρος της σωματική βία και έτσι οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του το μεσημέρι της Πέμπτης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και θα οδηγηθεί στο ναυτοδικείο.
«Μου χτυπούσε το κεφάλι στον πάγκο της κουζίνας»
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr
, η γυναίκα κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι ο 50χρονος την κρατούσε πάρα την θέλησή της εντός της οικίας τους και ταυτόχρονα της χτυπούσε το κεφάλι με δύναμη επάνω στον πάγκο της κουζίνας.
Τα χτυπήματα αυτά, όπως κατέθεσε η γυναίκα, της προκάλεσαν ζάλη και απώλεια προσωρινά των αισθήσεών της.
Μετά την καταγγελία της σε βάρος του 50χρονου, ο οποίος φέρει τον βαθμό του πλοίαρχου, ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας Ναυτοδικείου Αθηνών και ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στο Ναυτοδικείο Αθηνών.
Η καταγγέλουσα ενημερώθηκε από τους αστυνομικούς για τη δυνατότητα φύλαξης σε ασφαλή χώρο και δε δέχτηκε και μεταφέρθηκε με υπηρεσιακό όχημα στην οικία της.
Επίσης, δεν επιθυμούσε να λάβει panic button.