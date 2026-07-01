Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα από το 112 για εκκένωση δύο οικισμών - Ενισχυθήκαν οι επίγειες δυνάμεις, αποχωρούν τα εναέρια
Καλύτερη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας.
Το πύρινο μέτωπο κινήθηκε προς τον οικισμό της Σφάκας, όπου, λίγο μετά τις 15.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να εκκενώσουν προς την Ελάτεια. Επιπλέον, περίπου στις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού Κατάλυμα προς την Ελάτεια.
«Η φωτιά ξεκίνησε από χορτολιβαδική έκταση στο Καλαπόδι, απείλησε το χωριό Σφάκα, δεν είμαστε σίγουροι για το αν έχουν καεί και τι ζημιές έχουν γίνει. Προσπαθούμε να κόψουμε τη φωτιά ανάμεσα στη Σφάκα και το Ζέλι. Το Καλαπόδι δεν κινδύνευσε», είπε μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας, Ηλίας Σανίδας.
Πριν από λίγο ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, ενώ σταδιακά αποχωρούν τα εναέρια. Επιχειρούν με 155 πυροσβέστες με 41 οχήματα και7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, για τη διερεύνηση των αιτιών της ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Επιπλέον, λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αταλάντης - Λιβαδειάς, από τον Κόμβο Καλαποδίου έως τον Κόμβο Σφάκας.
Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από εναλλακτικό οδικό δίκτυο.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Το πύρινο μέτωπο κινήθηκε προς τον οικισμό της Σφάκας, όπου, λίγο μετά τις 15.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να εκκενώσουν προς την Ελάτεια. Επιπλέον, περίπου στις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού Κατάλυμα προς την Ελάτεια.
«Η φωτιά ξεκίνησε από χορτολιβαδική έκταση στο Καλαπόδι, απείλησε το χωριό Σφάκα, δεν είμαστε σίγουροι για το αν έχουν καεί και τι ζημιές έχουν γίνει. Προσπαθούμε να κόψουμε τη φωτιά ανάμεσα στη Σφάκα και το Ζέλι. Το Καλαπόδι δεν κινδύνευσε», είπε μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας, Ηλίας Σανίδας.
Πριν από λίγο ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, ενώ σταδιακά αποχωρούν τα εναέρια. Επιχειρούν με 155 πυροσβέστες με 41 οχήματα και7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, για τη διερεύνηση των αιτιών της ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από εναλλακτικό οδικό δίκτυο.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
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