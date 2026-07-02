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Θρίλερ στην Ελαφόνησο: Επιβατηγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη, ενώ άνδρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλω
Θρίλερ στην Ελαφόνησο: Επιβατηγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη, ενώ άνδρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλω
Η καταγγελία αποκάλυψε επικίνδυνους ελιγμούς κατά την πρόσδεση, ενώ επιθεώρηση εντόπισε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή. Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι να πιστοποιηθεί η αξιοπλοΐα του
Σκηνές που προκάλεσαν έντονη ανησυχία εκτυλίχθηκαν στην πορθμειακή γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας, όταν επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι της Ελαφονήσου υπό συνθήκες που ερευνώνται πλέον από τις λιμενικές αρχές.
Σύμφωνα με καταγγελία που έφθασε στο Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών, το πλοίο, κατά την ολοκλήρωση προγραμματισμένου δρομολογίου στις 30 Ιουνίου, εκτελούσε ελιγμούς προσέγγισης έχοντας τον καταπέλτη σε ανοιχτή θέση. Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας εντοπίστηκε να κολυμπά προς το πλοίο και, σύμφωνα με την καταγγελία, επιβιβάστηκε σε αυτό μέσω του ανοιχτού καταπέλτη, ενώ το πλοίο βρισκόταν ακόμη σε διαδικασία προσέγγισης του λιμένα.
Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές. Στελέχη του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών, μαζί με επιθεωρητές του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ), πραγματοποίησαν έλεγχο στο πλοίο προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το συμβάν.
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι είχε παρουσιαστεί βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή του πλοίου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η δυσλειτουργία είχε αντιμετωπιστεί προσωρινά από τον μηχανικό του πλοίου, προκειμένου να συνεχιστεί το ταξίδι.
Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Ωστόσο, οι λιμενικές αρχές έκριναν ότι απαιτείται περαιτέρω τεχνικός έλεγχος. Για τον λόγο αυτό, το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών απαγόρευσε τον απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί. Παράλληλα, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας κατά την προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι.
Σύμφωνα με καταγγελία που έφθασε στο Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών, το πλοίο, κατά την ολοκλήρωση προγραμματισμένου δρομολογίου στις 30 Ιουνίου, εκτελούσε ελιγμούς προσέγγισης έχοντας τον καταπέλτη σε ανοιχτή θέση. Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας εντοπίστηκε να κολυμπά προς το πλοίο και, σύμφωνα με την καταγγελία, επιβιβάστηκε σε αυτό μέσω του ανοιχτού καταπέλτη, ενώ το πλοίο βρισκόταν ακόμη σε διαδικασία προσέγγισης του λιμένα.
Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές. Στελέχη του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών, μαζί με επιθεωρητές του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ), πραγματοποίησαν έλεγχο στο πλοίο προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το συμβάν.
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι είχε παρουσιαστεί βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή του πλοίου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η δυσλειτουργία είχε αντιμετωπιστεί προσωρινά από τον μηχανικό του πλοίου, προκειμένου να συνεχιστεί το ταξίδι.
Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Ωστόσο, οι λιμενικές αρχές έκριναν ότι απαιτείται περαιτέρω τεχνικός έλεγχος. Για τον λόγο αυτό, το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών απαγόρευσε τον απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί. Παράλληλα, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας κατά την προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι.
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