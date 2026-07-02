Ποιος πληρώνει για τα αυτοκίνητα που καταστράφηκαν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας;
ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει για τα αυτοκίνητα που καταστράφηκαν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας;

Η εικόνα με τα αυτοκίνητα που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας προκάλεσε σοκ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οχήματα αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών, αφήνοντας τους ιδιοκτήτες τους με ένα εύλογο ερώτημα: Ποιος θα πληρώσει τη ζημιά;

Ποιος πληρώνει για τα αυτοκίνητα που καταστράφηκαν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας;
UPD:

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται, καθώς εξαρτάται από το ποιος θα κριθεί υπεύθυνος για την κατάρρευση, τι ασφαλιστικές καλύψεις υπήρχαν πριν ξεκινήσει το έργο και αν υπάρχουν ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης που μπορούν να καλύψουν τις αποζημιώσεις.

Απευθυνθήκαμε σε ειδικούς του ασφαλιστικού κλάδου, σύμφωνα με τους οποίους σε κάθε μεγάλο τεχνικό έργο η ύπαρξη ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης απέναντι σε τρίτους αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δικλείδες ασφαλείας. Πρόκειται για την κάλυψη που ενεργοποιείται όταν, κατά την εκτέλεση εργασιών, προκληθούν ζημιές σε πρόσωπα ή περιουσίες που δεν έχουν καμία σχέση με το έργο.

Στην περίπτωση της κατάρρευσης, τα σταθμευμένα αυτοκίνητα θεωρούνται περιουσία τρίτων. Εφόσον αποδειχθεί ότι η ζημιά προκλήθηκε από αμέλεια, λανθασμένες εργασίες, ελλιπή μέτρα ασφαλείας ή άλλη υπαιτιότητα όσων συμμετείχαν στο έργο, τότε οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αποκτούν δικαίωμα αποζημίωσης.



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