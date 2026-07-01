Τρεις συλλήψεις για ξυλοδαρμό ανηλίκου στην Πρέβεζα, δύο ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων
ΕΛΛΑΔΑ
Πρέβεζα Συλλήψεις Αστυνομία Ανήλικοι

Τρεις συλλήψεις για ξυλοδαρμό ανηλίκου στην Πρέβεζα, δύο ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων

Συνελήφθησαν και γονείς για παραμέληση εποπτείας - Ακόμη ένα άτομο κατηγορείται ως συνεργός στην επίθεση

Τρεις συλλήψεις για ξυλοδαρμό ανηλίκου στην Πρέβεζα, δύο ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων
Στη σύλληψη τριών ατόμων, εκ των οποίων δύο ανήλικοι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πρέβεζα για την υπόθεση ξυλοδαρμού ανήλικου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας φερόμενος ως συνεργός τους. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων προσώπων κατά συναυτουργία, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας ημεδαπός.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 29ης Ιουνίου 2026 σε περιοχή της Πρέβεζας. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ανήλικο ημεδαπό εξαιτίας προηγούμενων προσωπικών διαφορών, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο με τα χέρια τους.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Thema Insights

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς να απολαύσετε ένα δροσερό καλοκαίρι χωρίς να εκτοξευθεί ο λογαριασμός ρεύματος

Οι αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από αβεβαιότητα για το κόστος. Η Protergia προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν δροσιά, σταθερότητα και μεγαλύτερο έλεγχο στον λογαριασμό ρεύματος.

Όταν η προσφορά ξεκινά από τη γειτονιά

Με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος πραγματοποίησε 150 δράσεις εθελοντισμού σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.500 ανθρώπων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης