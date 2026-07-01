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Τρεις συλλήψεις για ξυλοδαρμό ανηλίκου στην Πρέβεζα, δύο ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων
Τρεις συλλήψεις για ξυλοδαρμό ανηλίκου στην Πρέβεζα, δύο ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων
Συνελήφθησαν και γονείς για παραμέληση εποπτείας - Ακόμη ένα άτομο κατηγορείται ως συνεργός στην επίθεση
Στη σύλληψη τριών ατόμων, εκ των οποίων δύο ανήλικοι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πρέβεζα για την υπόθεση ξυλοδαρμού ανήλικου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας φερόμενος ως συνεργός τους. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων προσώπων κατά συναυτουργία, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας ημεδαπός.
Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 29ης Ιουνίου 2026 σε περιοχή της Πρέβεζας. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ανήλικο ημεδαπό εξαιτίας προηγούμενων προσωπικών διαφορών, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο με τα χέρια τους.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων προσώπων κατά συναυτουργία, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας ημεδαπός.
Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 29ης Ιουνίου 2026 σε περιοχή της Πρέβεζας. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ανήλικο ημεδαπό εξαιτίας προηγούμενων προσωπικών διαφορών, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο με τα χέρια τους.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.
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