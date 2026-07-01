Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές
Μενδώνη: Το Παλαιό Τελωνείο Ναυπλίου δυναμικός πυρήνας και έδρα του νέου πολιτιστικού θεσμού του ΥΠΠΟ, «Αμυμώνη»
Μενδώνη: Το Παλαιό Τελωνείο Ναυπλίου δυναμικός πυρήνας και έδρα του νέου πολιτιστικού θεσμού του ΥΠΠΟ, «Αμυμώνη»
«Η έκθεση "Ανοιχτοί Ορίζοντες" φωτίζει μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας: Την διαδρομή δημιουργών της ελληνικής διασποράς, επεσήμανε η υπουργός Πολιτισμού
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε την έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες», η οποία διοργανώνεται από το υπουργείο Πολιτισμού και την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου στο αποκατεστημένο κτήριο του Παλαιού Τελωνείου Ναυπλίου.
Η έκθεση εστιάζει στο ιστορικό φαινόμενο της διασπορικής ταυτότητας πέντε καλλιτεχνών ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρουσιάζοντας δώδεκα έργα από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, ορισμένα από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό.
Η έκθεση εντάσσεται στον προγραμματισμό του υπουργείου Πολιτισμού για την αξιοποίηση του Παλαιού Τελωνείου Ναυπλίου ως σύγχρονου εκθεσιακού και πολιτιστικού χώρου.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:
«Με την έκθεση “Ανοιχτοί Ορίζοντες” συνεχίζεται η δημιουργική συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού με την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο στόχος μας να καταστήσουμε το Παλαιό Τελωνείο Ναυπλίου έναν δυναμικό πυρήνα πολιτισμού, ανοιχτό στους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης. Το γεγονός ότι η Εθνική Πινακοθήκη και η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεργάζονται σήμερα για την παρουσίαση ενός καλλιτεχνικού γεγονότος υψηλής ποιότητας επιβεβαιώνουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Τελωνείο ως πολιτιστικός προορισμός εθνικής εμβέλειας. Γεννιέται στο Ναύπλιο ένας νέος Θεσμός του ΥΠΠΟ Πολιτισμού, στο όνομα της Αμυμώνης, κόρης του Δαναού, μητέρας του Ναύπλιου, ιδρυτή του Ναυπλίου.
Η επένδυσή μας στην αποκατάσταση και επανάχρηση του Παλαιού Τελωνείου δεν αφορούσε μόνο στη διάσωση ενός σημαντικού μνημείου. Αφορούσε πρωτίστως στη δημιουργία ενός ζωντανού χώρου πολιτισμού, ο οποίος φιλοξενεί δράσεις υψηλής ποιότητας και συνδέει τη σύγχρονη δημιουργία με την ιστορική μνήμη. Κάθε χρόνο, στην αρχή του καλοκαιριού θα γίνεται η έκθεση με έργα της Εθνικής Πινακοθήκης και στα εγκαίνια της, σύνολα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα παρουσιάζουν απανθίσματα ελληνικών τραγουδιών. Η σημερινή έκθεση φωτίζει μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας: τη διαδρομή δημιουργών της ελληνικής διασποράς, οι οποίοι μετέφεραν τις εμπειρίες, τις μνήμες και τις πολιτισμικές αναφορές της ελληνικής καταγωγής τους στο διεθνές καλλιτεχνικό περιβάλλον, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης αμερικανικής τέχνης.
Στα έργα τους συναντώνται η παράδοση και η πρωτοπορία, η μνήμη και η αναζήτηση νέων εκφραστικών δρόμων, το ελληνικό φως και η οικουμενική καλλιτεχνική γλώσσα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο της Εθνικής Πινακοθήκης Όλγα Μεντζαφού, τη Γενική Διευθύντρια Συραγώ Τσιάρα, και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της, τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργο Κουμεντάκη για τη συνεργασία του στις πρωτοβουλίες του ΥΠΠΟ. Είμαι βέβαιη ότι ο θεσμός της Αμυμώνης θα αποτελέσει μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ναυπλίου, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της πόλης ως σημαντικού πολιτιστικού προορισμού».
Στην έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες»υπό την επιμέλεια και την καλλιτεχνική διεύθυνση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΠΜΑΣ Συραγώς Τσιάρα, παρουσιάζονται έργα των George Constant (Γιώργου Κωνσταντινόπουλου), Μιχάλη Λεκάκη, Θεόδωρου Χίου, Θεόδωρου Στάμου και Αθηνάς Τάχα.
Η έκθεση αναδεικνύει τις διαδρομές καλλιτεχνών της ελληνικής διασποράς, οι οποίοι, είτε ως μετανάστες πρώτης γενιάς είτε ως παιδιά μεταναστών, διαμόρφωσαν τη δική τους εικαστική γλώσσα και συνέβαλαν στις εξελίξεις της αμερικανικής τέχνης του 20ού αιώνα. Μέσα από τα έργα τους προβάλλεται η δημιουργική επεξεργασία της ελληνικής πολιτισμικής μνήμης, η αναφορά στη μυθολογία και το ελληνικό τοπίο, καθώς και ο διάλογος με τα μεγάλα ρεύματα του διεθνούς μοντερνισμού.
Η εκδήλωση έκλεισε μουσικά με τον Ζαχαρία Καρούνη και τετραμελές σύνολο παραδοσιακών οργάνων, οι οποίοι, υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργου Κουμεντάκη, παρουσίασαν ένα απάνθισμα τραγουδιών από τη Μικρά Ασία, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, καθώς και καταγραφές από τον αυτόγραφο κώδικα του Γεώργιου Πίλελη-Ιωαννίτου του 19ου αιώνα.
Η έκθεση εστιάζει στο ιστορικό φαινόμενο της διασπορικής ταυτότητας πέντε καλλιτεχνών ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρουσιάζοντας δώδεκα έργα από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, ορισμένα από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό.
Η έκθεση εντάσσεται στον προγραμματισμό του υπουργείου Πολιτισμού για την αξιοποίηση του Παλαιού Τελωνείου Ναυπλίου ως σύγχρονου εκθεσιακού και πολιτιστικού χώρου.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:
«Με την έκθεση “Ανοιχτοί Ορίζοντες” συνεχίζεται η δημιουργική συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού με την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο στόχος μας να καταστήσουμε το Παλαιό Τελωνείο Ναυπλίου έναν δυναμικό πυρήνα πολιτισμού, ανοιχτό στους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης. Το γεγονός ότι η Εθνική Πινακοθήκη και η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεργάζονται σήμερα για την παρουσίαση ενός καλλιτεχνικού γεγονότος υψηλής ποιότητας επιβεβαιώνουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Τελωνείο ως πολιτιστικός προορισμός εθνικής εμβέλειας. Γεννιέται στο Ναύπλιο ένας νέος Θεσμός του ΥΠΠΟ Πολιτισμού, στο όνομα της Αμυμώνης, κόρης του Δαναού, μητέρας του Ναύπλιου, ιδρυτή του Ναυπλίου.
Η επένδυσή μας στην αποκατάσταση και επανάχρηση του Παλαιού Τελωνείου δεν αφορούσε μόνο στη διάσωση ενός σημαντικού μνημείου. Αφορούσε πρωτίστως στη δημιουργία ενός ζωντανού χώρου πολιτισμού, ο οποίος φιλοξενεί δράσεις υψηλής ποιότητας και συνδέει τη σύγχρονη δημιουργία με την ιστορική μνήμη. Κάθε χρόνο, στην αρχή του καλοκαιριού θα γίνεται η έκθεση με έργα της Εθνικής Πινακοθήκης και στα εγκαίνια της, σύνολα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα παρουσιάζουν απανθίσματα ελληνικών τραγουδιών. Η σημερινή έκθεση φωτίζει μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας: τη διαδρομή δημιουργών της ελληνικής διασποράς, οι οποίοι μετέφεραν τις εμπειρίες, τις μνήμες και τις πολιτισμικές αναφορές της ελληνικής καταγωγής τους στο διεθνές καλλιτεχνικό περιβάλλον, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης αμερικανικής τέχνης.
Στα έργα τους συναντώνται η παράδοση και η πρωτοπορία, η μνήμη και η αναζήτηση νέων εκφραστικών δρόμων, το ελληνικό φως και η οικουμενική καλλιτεχνική γλώσσα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο της Εθνικής Πινακοθήκης Όλγα Μεντζαφού, τη Γενική Διευθύντρια Συραγώ Τσιάρα, και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της, τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργο Κουμεντάκη για τη συνεργασία του στις πρωτοβουλίες του ΥΠΠΟ. Είμαι βέβαιη ότι ο θεσμός της Αμυμώνης θα αποτελέσει μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ναυπλίου, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της πόλης ως σημαντικού πολιτιστικού προορισμού».
Στην έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες»υπό την επιμέλεια και την καλλιτεχνική διεύθυνση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΠΜΑΣ Συραγώς Τσιάρα, παρουσιάζονται έργα των George Constant (Γιώργου Κωνσταντινόπουλου), Μιχάλη Λεκάκη, Θεόδωρου Χίου, Θεόδωρου Στάμου και Αθηνάς Τάχα.
Η έκθεση αναδεικνύει τις διαδρομές καλλιτεχνών της ελληνικής διασποράς, οι οποίοι, είτε ως μετανάστες πρώτης γενιάς είτε ως παιδιά μεταναστών, διαμόρφωσαν τη δική τους εικαστική γλώσσα και συνέβαλαν στις εξελίξεις της αμερικανικής τέχνης του 20ού αιώνα. Μέσα από τα έργα τους προβάλλεται η δημιουργική επεξεργασία της ελληνικής πολιτισμικής μνήμης, η αναφορά στη μυθολογία και το ελληνικό τοπίο, καθώς και ο διάλογος με τα μεγάλα ρεύματα του διεθνούς μοντερνισμού.
Η εκδήλωση έκλεισε μουσικά με τον Ζαχαρία Καρούνη και τετραμελές σύνολο παραδοσιακών οργάνων, οι οποίοι, υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργου Κουμεντάκη, παρουσίασαν ένα απάνθισμα τραγουδιών από τη Μικρά Ασία, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, καθώς και καταγραφές από τον αυτόγραφο κώδικα του Γεώργιου Πίλελη-Ιωαννίτου του 19ου αιώνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα