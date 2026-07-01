Τραγωδία στο Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος μοτοσικλετιστής που είχε τυλιχθεί στις φλόγες
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος μοτοσικλετιστής που είχε τυλιχθεί στις φλόγες
Ο οδηγός νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε 55χρονος μοτοσικλετιστής στο Ηράκλειο Κρήτης μετά από τροχαίο. Ο άνδρας νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ αφού είχε τυλιχτεί στις φλόγες και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.
Το τροχαίο είχε σημειωθεί την περασμένη Παρασκευή (26/6) όταν ο 55χρονος φέρεται να φρέναρε τη μοτοσικλέτα του, εκτιμώντας ότι άλλο όχημα επρόκειτο να εισέλθει στη διασταύρωση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί στα ρούχα του και να του προκαλέσει εκτεταμένα εγκαύματα, σύμφωνα με το το neakriti.gr.
Ο 55χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχοντας τις αισθήσεις του. Ωστόσο, η σοβαρότητα των εγκαυμάτων που είχε υποστεί κατέστησε αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ.
Το τροχαίο είχε σημειωθεί την περασμένη Παρασκευή (26/6) όταν ο 55χρονος φέρεται να φρέναρε τη μοτοσικλέτα του, εκτιμώντας ότι άλλο όχημα επρόκειτο να εισέλθει στη διασταύρωση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί στα ρούχα του και να του προκαλέσει εκτεταμένα εγκαύματα, σύμφωνα με το το neakriti.gr.
Ο 55χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχοντας τις αισθήσεις του. Ωστόσο, η σοβαρότητα των εγκαυμάτων που είχε υποστεί κατέστησε αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ.
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