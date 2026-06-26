Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη: Μοτοσικλετιστής τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη: Μοτοσικλετιστής τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
Από την πτώση, η μηχανή πήρε φωτιά, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα ρούχα του 55χρονου
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι Ηρακλείου στην Κρήτη, όταν ένας 55χρονος μοτοσικλετιστής τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να φρέναρε, καθώς φοβήθηκε ότι άλλο όχημα ερχόταν στο σημείο. Τότε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα χτυπήθηκε από πίσω από Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Από την πτώση, η μηχανή πήρε φωτιά, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα ρούχα του 55χρονου. Ο αναβάτης στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς, παρότι υπέστη εγκαύματα, η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, δεν εμπνέει ανησυχία, παρόλα αυτά πάντα τα εγκαύματα σε τέτοιες περιπτώσεις κρύβουν πάντα κινδύνους και θα εξεταστεί διεξοδικά από τους αρμόδιους γιατρούς.
Τα εγκαύματα εντοπίζονται κυρίως στα πόδια και στη μέση του, ενώ ο ίδιος είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας.
Οι διασώστες παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Τα τραύματά του θα ελεγθούν διεξοδικά.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να φρέναρε, καθώς φοβήθηκε ότι άλλο όχημα ερχόταν στο σημείο. Τότε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα χτυπήθηκε από πίσω από Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Από την πτώση, η μηχανή πήρε φωτιά, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα ρούχα του 55χρονου. Ο αναβάτης στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς, παρότι υπέστη εγκαύματα, η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, δεν εμπνέει ανησυχία, παρόλα αυτά πάντα τα εγκαύματα σε τέτοιες περιπτώσεις κρύβουν πάντα κινδύνους και θα εξεταστεί διεξοδικά από τους αρμόδιους γιατρούς.
Τα εγκαύματα εντοπίζονται κυρίως στα πόδια και στη μέση του, ενώ ο ίδιος είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας.
Οι διασώστες παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Τα τραύματά του θα ελεγθούν διεξοδικά.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
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