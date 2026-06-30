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Έφτιαξαν τοιχογραφία από το «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε χωριό του Ηρακλείου, «ο Χριστός δεν υποσχέθηκε εύκολο δρόμο» το μήνυμα του δημιουργού, δείτε βίντεο
Έφτιαξαν τοιχογραφία από το «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε χωριό του Ηρακλείου, «ο Χριστός δεν υποσχέθηκε εύκολο δρόμο» το μήνυμα του δημιουργού, δείτε βίντεο
Την τοιχογραφία υπογράφει ο κομμωτής και καλλιτέχνης Στέλιος Φρρόκος
Μια τοιχογραφία εμπνευσμένη από την εικόνα του Χριστού όπως τον υποδύθηκε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Πάουελ στην τηλεοπτική σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», κοσμεί τοίχο στο χωριό Παναγιά στο Ηράκλειο.
Την τοιχογραφία υπογράφει ο κομμωτής και καλλιτέχνης Στέλιος Φρρόκος, ο οποίος υλοποίησε την ιδέα του Στέφανου Ζαχαριουδάκη.
Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο Στέλιος Φρρόκος γράφει ότι χρειάστηκαν εννέα ώρες δημιουργίας κάτω από θερμοκρασία 30 βαθμών: «Δεν το έχω ξανά κάνει, ήθελα να δω τι δύναμη έχω, αλλά δεν ήμουν μόνος».
«Ο Χριστός δεν υποσχέθηκε εύκολο δρόμο. Υποσχέθηκε ότι δεν θα τον περπατήσουμε ποτέ μόνοι» προσθέτει ο δημιουργός της τοιχογραφίας.
Την τοιχογραφία υπογράφει ο κομμωτής και καλλιτέχνης Στέλιος Φρρόκος, ο οποίος υλοποίησε την ιδέα του Στέφανου Ζαχαριουδάκη.
Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο Στέλιος Φρρόκος γράφει ότι χρειάστηκαν εννέα ώρες δημιουργίας κάτω από θερμοκρασία 30 βαθμών: «Δεν το έχω ξανά κάνει, ήθελα να δω τι δύναμη έχω, αλλά δεν ήμουν μόνος».
«Ο Χριστός δεν υποσχέθηκε εύκολο δρόμο. Υποσχέθηκε ότι δεν θα τον περπατήσουμε ποτέ μόνοι» προσθέτει ο δημιουργός της τοιχογραφίας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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