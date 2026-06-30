Έφτιαξαν τοιχογραφία από το «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε χωριό του Ηρακλείου, «ο Χριστός δεν υποσχέθηκε εύκολο δρόμο» το μήνυμα του δημιουργού, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Χριστός Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ Ηράκλειο Ρόμπερτ Πάουελ

Έφτιαξαν τοιχογραφία από το «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε χωριό του Ηρακλείου, «ο Χριστός δεν υποσχέθηκε εύκολο δρόμο» το μήνυμα του δημιουργού, δείτε βίντεο

Την τοιχογραφία υπογράφει ο κομμωτής και καλλιτέχνης Στέλιος Φρρόκος

Έφτιαξαν τοιχογραφία από το «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε χωριό του Ηρακλείου, «ο Χριστός δεν υποσχέθηκε εύκολο δρόμο» το μήνυμα του δημιουργού, δείτε βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Μια τοιχογραφία εμπνευσμένη από την εικόνα του Χριστού όπως τον υποδύθηκε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Πάουελ στην τηλεοπτική σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», κοσμεί τοίχο στο χωριό Παναγιά στο Ηράκλειο.

Την τοιχογραφία υπογράφει ο κομμωτής και καλλιτέχνης Στέλιος Φρρόκος, ο οποίος υλοποίησε την ιδέα του Στέφανου Ζαχαριουδάκη.

Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο Στέλιος Φρρόκος γράφει ότι χρειάστηκαν εννέα ώρες δημιουργίας κάτω από θερμοκρασία 30 βαθμών: «Δεν το έχω ξανά κάνει, ήθελα να δω τι δύναμη έχω, αλλά δεν ήμουν μόνος».

«Ο Χριστός δεν υποσχέθηκε εύκολο δρόμο. Υποσχέθηκε ότι δεν θα τον περπατήσουμε ποτέ μόνοι» προσθέτει ο δημιουργός της τοιχογραφίας.

7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης