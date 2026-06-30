Έφτιαξαν τοιχογραφία από το «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε χωριό του Ηρακλείου, «ο Χριστός δεν υποσχέθηκε εύκολο δρόμο» το μήνυμα του δημιουργού, δείτε βίντεο