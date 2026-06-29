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Λευκάδα: Βράχος έπεσε στο κεφάλι ελληνοβρετανίδας τουρίστριας, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
Λευκάδα: Βράχος έπεσε στο κεφάλι ελληνοβρετανίδας τουρίστριας, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
Μεταφέρεται στο ΚΑΤ - Στο Νοσοκομείο Λευκάδας οι γιατροί έκαναν τιτάνια προσπάθεια για να την σταθεροποιήσουν και την διασωλήνωσαν
Μάχη για τη ζωή της δίνει η ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι, όταν βράχος στους καταρράκτες Νυδριού στην Λευκάδα, αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της.
Η 52χρονη J.P μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί έκαναν τιτάνια προσπάθεια για να την σταθεροποιήσουν και την διασωλήνωσαν.
Αυτή την ώρα μεταφέρεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στην Αθήνα με ασθενοφόρο που έχει εξοπλισμό Μονάδας.
Φωτογραφία: ilefkada.gr
Η 52χρονη J.P μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί έκαναν τιτάνια προσπάθεια για να την σταθεροποιήσουν και την διασωλήνωσαν.
Αυτή την ώρα μεταφέρεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στην Αθήνα με ασθενοφόρο που έχει εξοπλισμό Μονάδας.
Φωτογραφία: ilefkada.gr
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