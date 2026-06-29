Λευκάδα: Βράχος έπεσε στο κεφάλι ελληνοβρετανίδας τουρίστριας, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.