Λευκάδα: Βράχος έπεσε στο κεφάλι ελληνοβρετανίδας τουρίστριας, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΤ ΜΕΘ Λευκάδα

Λευκάδα: Βράχος έπεσε στο κεφάλι ελληνοβρετανίδας τουρίστριας, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Μεταφέρεται στο ΚΑΤ - Στο Νοσοκομείο Λευκάδας οι γιατροί έκαναν τιτάνια προσπάθεια για να την σταθεροποιήσουν και την διασωλήνωσαν

Λευκάδα: Βράχος έπεσε στο κεφάλι ελληνοβρετανίδας τουρίστριας, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
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Μάχη για τη ζωή της δίνει η ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι, όταν βράχος στους καταρράκτες Νυδριού στην Λευκάδα, αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της.

Η 52χρονη J.P μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί έκαναν τιτάνια προσπάθεια για να την σταθεροποιήσουν και την διασωλήνωσαν.

Αυτή την ώρα μεταφέρεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στην Αθήνα με ασθενοφόρο που έχει εξοπλισμό Μονάδας.

Φωτογραφία:  ilefkada.gr
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