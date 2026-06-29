Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια, το συμβόλαιο θανάτου των 18.000 ευρώ και πώς προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του
Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια, το συμβόλαιο θανάτου των 18.000 ευρώ και πώς προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν στην Καλλιθέα τον άνδρα που ανήκει στη συμμορία Νταλτονάρ, ενώ σχεδίασε να επιστρέψει στη χώρα του
Συμβόλαιο θανάτου ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών (περίπου 18.000 ευρώ) βρίσκεται πίσω από την εκτέλεση του 25χρονου Τούρκου που έγινε το βράδυ της 13ης Ιουνίου στα Εξάρχεια.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών που, μετά τη συλλογή στοιχείων και την ανάλυση εικόνων από κάμερες της περιοχής, κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη του δράστη και να του περάσουν χειροπέδες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, πρόκειται για έναν 28χρονο από την Τουρκία για τον οποίο προέκυψε πως ανέλαβε τη δολοφονία του ομοεθνή του έναντι ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών.
Ειδικότερα, από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως ο συλληφθείς «στρατολογήθηκε» στη γειτονική χώρα και ανέλαβε το συμβόλαιο θανάτου. Ετοίμασε μπαγκάζια και προσπάθησε να εισέλθει στη χώρα μας παράνομα χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Η δεύτερη προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία. Πέρασε τα σύνορα μέσω του Έβρου, έφθασε στη Θεσσαλονίκη και από ‘κει έφθασε στην Αθήνα. Προκειμένου μάλιστα να κρύψει τα ίχνη του, άλλαξε πέντε – έξι σπίτια και, την ημέρα που έγινε το έγκλημα, είχε κλείσει δύο σπίτια Airbnb – ένα στα Εξάρχεια κοντά στο σημείο της δολοφονίας και ένα στην Καλλιθέα.
Μετά την εκτέλεση του 25χρονου πήγε στο σπίτι στα Εξάρχεια, φόρεσε καινούργια ρούχα και παπούτσια και, στη συνέχεια, πήγε στο σπίτι της Καλλιθέας. Έμεινε ένα μικρό διάστημα και έφυγε και από ‘κει.
Παρά τις προσπάθειες του όμως να παραπλανήσει τις Αρχές και να σβήσει τα ίχνη του, δεν κατάφερε να κρυφτεί από τους ερευνητές του Ανθρωποκτονιών. Τον ταυτοποίησαν και σήμερα το πρωί τον συνέλαβαν. Κατά την εξέταση ο άνδρας αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ομολόγησε. Κατάφεραν να εντοπίσουν στην Καλλιθέα τον άνδρα που ανήκει στη συμμορία Νταλτονάρ, ενώ σχεδίασε να επιστρέψει στη χώρα του.
Το θύμα της επίθεσης ήταν γνωστό στην περιοχή και συνήθιζε να βρίσκεται έξω με τον μικρόσωμο σκύλο του.
Την ώρα που δέχθηκε τις πέντε (ή έξι) σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα από το 9άρι όπλο, το σκυλί ήταν μαζί του. Όταν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία -και διαπίστωσαν τον θάνατό του- διέκριναν ότι το σκυλί έστεκε βουβό και είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού. Παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και περιοίκων δεν τον εγκατέλειπε και καθώς ήταν σε σοκ αποφάσισαν να μην το μετακινήσουν.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών που, μετά τη συλλογή στοιχείων και την ανάλυση εικόνων από κάμερες της περιοχής, κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη του δράστη και να του περάσουν χειροπέδες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, πρόκειται για έναν 28χρονο από την Τουρκία για τον οποίο προέκυψε πως ανέλαβε τη δολοφονία του ομοεθνή του έναντι ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών.
Ειδικότερα, από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως ο συλληφθείς «στρατολογήθηκε» στη γειτονική χώρα και ανέλαβε το συμβόλαιο θανάτου. Ετοίμασε μπαγκάζια και προσπάθησε να εισέλθει στη χώρα μας παράνομα χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Η δεύτερη προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία. Πέρασε τα σύνορα μέσω του Έβρου, έφθασε στη Θεσσαλονίκη και από ‘κει έφθασε στην Αθήνα. Προκειμένου μάλιστα να κρύψει τα ίχνη του, άλλαξε πέντε – έξι σπίτια και, την ημέρα που έγινε το έγκλημα, είχε κλείσει δύο σπίτια Airbnb – ένα στα Εξάρχεια κοντά στο σημείο της δολοφονίας και ένα στην Καλλιθέα.
Μετά την εκτέλεση του 25χρονου πήγε στο σπίτι στα Εξάρχεια, φόρεσε καινούργια ρούχα και παπούτσια και, στη συνέχεια, πήγε στο σπίτι της Καλλιθέας. Έμεινε ένα μικρό διάστημα και έφυγε και από ‘κει.
Παρά τις προσπάθειες του όμως να παραπλανήσει τις Αρχές και να σβήσει τα ίχνη του, δεν κατάφερε να κρυφτεί από τους ερευνητές του Ανθρωποκτονιών. Τον ταυτοποίησαν και σήμερα το πρωί τον συνέλαβαν. Κατά την εξέταση ο άνδρας αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ομολόγησε. Κατάφεραν να εντοπίσουν στην Καλλιθέα τον άνδρα που ανήκει στη συμμορία Νταλτονάρ, ενώ σχεδίασε να επιστρέψει στη χώρα του.
Τι συνέβη το βράδυ της δολοφονίαςΗ δολοφονία έγινε στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη, με τους περίοικους να αναστατώνονται, όπως ανέφεραν, από τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς κρότους. Ο δράστης, σύμφωνα με καταθέσεις που έλαβαν αστυνομικοί, διέφυγε προς τον λόφο του Στρέφη, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικούς. Στο σημείο εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες.
Το θύμα της επίθεσης ήταν γνωστό στην περιοχή και συνήθιζε να βρίσκεται έξω με τον μικρόσωμο σκύλο του.
Την ώρα που δέχθηκε τις πέντε (ή έξι) σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα από το 9άρι όπλο, το σκυλί ήταν μαζί του. Όταν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία -και διαπίστωσαν τον θάνατό του- διέκριναν ότι το σκυλί έστεκε βουβό και είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού. Παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και περιοίκων δεν τον εγκατέλειπε και καθώς ήταν σε σοκ αποφάσισαν να μην το μετακινήσουν.
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