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Τήνος: Αυτό το καλοκαίρι, ανοίγουμε πανιά
Τήνος: Αυτό το καλοκαίρι, ανοίγουμε πανιά
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Πίσω από την εικόνα του διάσημου προσκυνήματος, η Τήνος κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο από μαρμάρινα χωριά, άγρια κυκλαδίτικα τοπία, παραλίες με κρυστάλλινα νερά και εμπειρίες που αποκαλύπτουν μια διαφορετική πλευρά του Αιγαίου. Είναι ένα νησί που ισορροπεί με φυσικό τρόπο ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία, προσφέροντας αμέτρητες αφορμές για εξερεύνηση.
Η προσωπικότητά της αποκαλύπτεται πρώτα απ' όλα στους δεκάδες οικισμούς που είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρο το νησί. Ο Πύργος, γενέτειρα σπουδαίων μαρμαρογλυπτών, εντυπωσιάζει με τα περίτεχνα μαρμάρινα έργα και την καλλιτεχνική του παράδοση, ενώ ο Βώλακας ξεχωρίζει για το μοναδικό τοπίο που σχηματίζουν οι επιβλητικοί στρογγυλοί βράχοι. Η Καρδιανή, ο Τριαντάρος και ο Φαλατάδος χαρίζουν αυθεντικές εικόνες κυκλαδίτικης ζωής και ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο, ενώ ανάμεσα στις πλαγιές ξεπροβάλλουν οι περίφημοι περιστερώνες, εμβληματικά δείγματα της τηνιακής λαϊκής αρχιτεκτονικής που δεν συναντά κανείς με την ίδια πυκνότητα σε κανένα άλλο κυκλαδίτικο νησί.
Εκεί όπου η παράδοση γίνεται τέχνη
Η στενή σχέση του νησιού με το μάρμαρο διατρέχει ολόκληρη την ιστορία του. Η μαρμαρογλυπτική, τέχνη διεθνώς αναγνωρισμένη, εξακολουθεί να αποτελεί ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας, με εργαστήρια, μουσεία και πολιτιστικές δράσεις που διατηρούν ζωντανή μια παράδοση αιώνων και αναδεικνύουν τη δημιουργική ταυτότητα της Τήνου.
Η ίδια αίσθηση ποικιλίας χαρακτηρίζει και τις ακτές της. Από μεγάλες αμμώδεις παραλίες μέχρι μικρούς προστατευμένους όρμους, η Τήνος προσφέρει επιλογές για κάθε διάθεση. Η Κολυμπήθρα, γνωστή και για τα ιδανικά κύματα για surf, τα Κιόνια, ο Άγιος Ρωμανός και ο Άγιος Φωκάς είναι μόνο μερικές από τις παραλίες που ξεχωρίζουν για τα καθαρά νερά και το ιδιαίτερο φυσικό τους κάλλος.
Τοπία που σε καλούν να τα ανακαλύψεις
Η εμπειρία, όμως, δεν περιορίζεται στη θάλασσα. Οι ξερολιθιές που διατρέχουν τις πλαγιές, τα παλιά καλντερίμια που ενώνουν τους οικισμούς και οι εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί συνθέτουν ένα τοπίο που προσκαλεί τον επισκέπτη να το ανακαλύψει βήμα βήμα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Τήνος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς πεζοπορίας των Κυκλάδων, με δεκάδες σηματοδοτημένες διαδρομές που οδηγούν σε γωνιές απρόσμενης ομορφιάς.
Την εικόνα συμπληρώνει η τοπική γαστρονομία, η οποία παραμένει βαθιά συνδεδεμένη με τα προϊόντα και τις παραδόσεις του τόπου. Τοπικά τυριά, παραδοσιακά αλλαντικά, μέλι, κάπαρη και συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά συνθέτουν μια γευστική εμπειρία που ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το ταξίδι στην Τήνο.
Ανακαλύπτοντας τα μαρμάρινα σοκάκια τις γαλαζοπράσινες ακτές
Το καλύτερο με την Τήνο είναι ότι μπορείς να την απολαύσεις χωρίς να χάσεις πολύτιμο χρόνο στο ταξίδι. Με 3 καθημερινές αναχωρήσεις (στις 7:40, στις 11:00 και στις 14:20) από τη Ραφήνα με τα ταχύπλοα της SEAJETS, φτάνεις στην Τήνο σε μόλις 2 ώρες και με εισιτήρια από 28,70€. Με καθημερινά πρωινά και απογευματινά δρομολόγια, οι διακοπές στο κυκλαδίτικο νησί είναι πιο κοντά από όσο φαντάζεσαι.
Για ακόμη πιο άνετο ταξίδι, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στις κατηγορίες Silver, Club και Platinum, απολαμβάνοντας θέσεις αεροπορικού τύπου και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν τον τρόπο που ταξιδεύεις.
Τα high speed πλοία της SEAJETS προσφέρουν μια άνετη, απευθείας διαδρομή χωρίς στάσεις. Ακόμη, μπορείς να φέρεις στο ταξίδι σου και το κατοικίδιό σου!
Το λιμάνι της Τήνου βρίσκεται σε απόσταση μόλις 1 χιλιομέτρου από τη Χώρα, όπου μπορείς να κάνεις μια στάση για καφέ ή φαγητό πριν κάνεις check in. Η Τήνος είναι το κατάλληλο σημείο εκκίνησης και για island hopping στα γειτονικά νησιά, καθώς συνδέεται ακτοπλοϊκά με τη Σαντορίνη, την Μύκονο, την Πάρο, τη Νάξο τη Σύρο και την Άνδρο.
Γιατί όταν ο προορισμός είναι τόσο κοντά και η πρόσβαση τόσο γρήγορη, το καλοκαίρι μοιάζει να διαρκεί λίγο περισσότερο. Και με τη SEAJETS, κερδίζεις περισσότερο καλοκαίρι.
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