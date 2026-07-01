Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Η Google αναδεικνύει το ProtoThema σε διεθνές case study για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης
Η Google αναδεικνύει το ProtoThema σε διεθνές case study για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης
Ως παράδειγμα καινοτομίας στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ψηφιακά μέσα παρουσιάζει η Google το ProtoThema, αναδεικνύοντας τις εφαρμογές AI που έχουν βελτιώσει τις δημοσιογραφικές διαδικασίες, την εμπειρία των αναγνωστών και τις επιδόσεις της ψηφιακής πλατφόρμας
Το ProtoThema συγκαταλέγεται πλέον στα διεθνή παραδείγματα που προβάλλει η Google για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, μέσα από ένα αναλυτικό case study που δημοσίευσε ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός.
Η Google παρουσιάζει το ProtoThema ως τον κορυφαίο ελληνικό ειδησεογραφικό οργανισμό που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βελτιώσει τις δημοσιογραφικές του διαδικασίες και να ενισχύσει την εμπειρία και την αλληλεπίδραση των αναγνωστών, υιοθετώντας μια πρωτοποριακή, τεχνολογικά προηγμένη προσέγγιση στη σύγχρονη ψηφιακή ενημέρωση.
Διαβάστε ολόκληρο το case study
«Σήμερα, συνεργάζεται με το Google News Initiative και τη FT Strategies, με στόχο να πρωτοπορήσει στην υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαδικτυακή ενημέρωση. Στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η Cloudevo, η τεχνολογική εταιρεία που δημιούργησε η ομάδα ψηφιακής ανάπτυξης του ProtoThema», σημειώνει η Google.
«Το ProtoThema έχει έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό», αναφέρει η Senior Manager της FT Strategies, Aliya Itzkowitz. «Δεν φοβάται να δοκιμάζει νέες τεχνολογίες και τις υιοθετεί ταχύτερα από πολλούς παραδοσιακούς εκδοτικούς οργανισμούς».
Όπως σημειώνεται στο αναλυτικό case study της Google «από το 2024, η συνεργασία έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας σειράς καινοτόμων εφαρμογών, με στόχο την προσαρμογή των ιστοσελίδων του ProtoThema στις νέες προκλήσεις της ενημέρωσης, αντιμετωπίζοντας την κόπωση των χρηστών από την υπερπληροφόρηση και ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις για μια απρόσκοπτη ψηφιακή εμπειρία».
Παράλληλα, στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος που αφιερώνουν οι περίπου 300 δημοσιογράφοι του οργανισμού σε επαναλαμβανόμενες διοικητικές εργασίες, ώστε να μπορούν να επικεντρώνονται περισσότερο στο ρεπορτάζ και τη συγγραφή. Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα του ProtoThema ενσωμάτωσε το Gemini και την πλατφόρμα Gemini Enterprise Agent στην υφιστάμενη τεχνολογική της υποδομή.
Αναφερόμενη στη συνεργασία, η News Partnerships Manager της Google για τη Νότια Ευρώπη, Camila Samilian, σημειώνει: «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπουμε το ProtoThema να ακολουθεί μια τόσο καινοτόμο και προσανατολισμένη στο μέλλον προσέγγιση, δοκιμάζοντας νέες τεχνολογίες και επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία της ενημέρωσης».
Όπως αναφέρεται στο case study, χάρη στην αυτοματοποίηση η πλατφόρμα μπορεί πλέον να διαχειρίζεται έως και 320.000 σχόλια τον μήνα, έναντι 30.000 προηγουμένως, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για τη δημοσίευσή τους μειώθηκε από αρκετές ώρες σε μόλις 90 δευτερόλεπτα.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη Google, το ProtoThema λάνσαρε την αγγλόφωνη έκδοσή του, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του. Μέσω μιας αυτοματοποιημένης ροής εργασίας, τα δημοφιλέστερα άρθρα μεταφράζονται και ενσωματώνονται στην εκδοτική πλατφόρμα, ενώ η τελική επιμέλεια πραγματοποιείται από δημοσιογράφους, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια του περιεχομένου. Με αυτόν τον τρόπο, οι συντάκτες μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο ρεπορτάζ και τη συγγραφή.
Η Google επισημαίνει ακόμη ότι αναβαθμίστηκε η λειτουργία αναζήτησης της αγγλικής έκδοσης, η οποία μέχρι πρότινος δημιουργούσε δυσκολίες στους χρήστες. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αναπτύχθηκε ένα εργαλείο σημασιολογικής αναζήτησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να διατυπώνουν ερωτήματα σε φυσική γλώσσα.
Όλες οι απαντήσεις βασίζονται αποκλειστικά στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο του ProtoThema, διατηρώντας την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τη Google, η νέα λειτουργία οδήγησε σε αύξηση κατά 20% της επισκεψιμότητας μέσω αναζήτησης, με αποτέλεσμα η σελίδα αναζήτησης να συγκαταλέγεται πλέον στις τρεις δημοφιλέστερες του αγγλόφωνου ιστότοπου. Η ίδια τεχνολογία εφαρμόζεται πλέον και στην ελληνική έκδοση.
Η Google αναφέρει ότι οι καινοτομίες δεν σταμάτησαν εκεί. Για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με τους αναγνώστες, προστέθηκαν προτάσεις σχετικών άρθρων στο τέλος κάθε δημοσίευσης. Όπως επισημαίνεται στο case study, η συγκεκριμένη λειτουργία αύξησε κατά 10% τόσο τις προβολές των άρθρων όσο και τον χρόνο παραμονής των χρηστών, ενώ οι συνολικές επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 20%.
Παράλληλα, για τους χρήστες που ενημερώνονται κυρίως μέσω κινητών συσκευών, το ProtoThema πρόσθεσε σε κάθε άρθρο την ενότητα AI Takeaways, η οποία συνοψίζει τα βασικά σημεία του περιεχομένου.
Σύμφωνα με τη Google, οι σύντομες αυτές περιλήψεις λειτουργούν ως κίνητρο για να συνεχίσει ο αναγνώστης την ανάγνωση του άρθρου και συνέβαλαν στη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης (bounce rate) από 60% σε 47%.
Η Google παρουσιάζει το ProtoThema ως τον κορυφαίο ελληνικό ειδησεογραφικό οργανισμό που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βελτιώσει τις δημοσιογραφικές του διαδικασίες και να ενισχύσει την εμπειρία και την αλληλεπίδραση των αναγνωστών, υιοθετώντας μια πρωτοποριακή, τεχνολογικά προηγμένη προσέγγιση στη σύγχρονη ψηφιακή ενημέρωση.
Διαβάστε ολόκληρο το case study
«Διαρκής προσαρμογή στις αλλαγές του κλάδου»Όπως αναφέρει «το ProtoThema , που ξεκίνησε την πορεία του ως κυριακάτικη εφημερίδα το 2005, αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο διαδικτυακό ειδησεογραφικό οργανισμό της Ελλάδας, προσελκύοντας καθημερινά περίπου 1,5 εκατομμύριο μοναδικούς επισκέπτες σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Η επιτυχία του βασίστηκε στη διαρκή προσαρμογή του στις αλλαγές του κλάδου, από τη μετάβαση στην ψηφιακή ενημέρωση έως την κυριαρχία του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
«Σήμερα, συνεργάζεται με το Google News Initiative και τη FT Strategies, με στόχο να πρωτοπορήσει στην υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαδικτυακή ενημέρωση. Στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η Cloudevo, η τεχνολογική εταιρεία που δημιούργησε η ομάδα ψηφιακής ανάπτυξης του ProtoThema», σημειώνει η Google.
«Το ProtoThema έχει έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό», αναφέρει η Senior Manager της FT Strategies, Aliya Itzkowitz. «Δεν φοβάται να δοκιμάζει νέες τεχνολογίες και τις υιοθετεί ταχύτερα από πολλούς παραδοσιακούς εκδοτικούς οργανισμούς».
Όπως σημειώνεται στο αναλυτικό case study της Google «από το 2024, η συνεργασία έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας σειράς καινοτόμων εφαρμογών, με στόχο την προσαρμογή των ιστοσελίδων του ProtoThema στις νέες προκλήσεις της ενημέρωσης, αντιμετωπίζοντας την κόπωση των χρηστών από την υπερπληροφόρηση και ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις για μια απρόσκοπτη ψηφιακή εμπειρία».
Παράλληλα, στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος που αφιερώνουν οι περίπου 300 δημοσιογράφοι του οργανισμού σε επαναλαμβανόμενες διοικητικές εργασίες, ώστε να μπορούν να επικεντρώνονται περισσότερο στο ρεπορτάζ και τη συγγραφή. Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα του ProtoThema ενσωμάτωσε το Gemini και την πλατφόρμα Gemini Enterprise Agent στην υφιστάμενη τεχνολογική της υποδομή.
Αναφερόμενη στη συνεργασία, η News Partnerships Manager της Google για τη Νότια Ευρώπη, Camila Samilian, σημειώνει: «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπουμε το ProtoThema να ακολουθεί μια τόσο καινοτόμο και προσανατολισμένη στο μέλλον προσέγγιση, δοκιμάζοντας νέες τεχνολογίες και επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία της ενημέρωσης».
Άμεση διαχείριση σχολίων και πιο έξυπνη αναζήτησηΗ Google παρουσιάζει ως ένα από τα πρώτα σημαντικά επιτεύγματα της συνεργασίας την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης των σχολίων. Με τη χρήση ενός ειδικά σχεδιασμένου αλγορίθμου για την ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια του Gemini, καταργήθηκε η ανάγκη για χρονοβόρα χειροκίνητη εποπτεία.
Όπως αναφέρεται στο case study, χάρη στην αυτοματοποίηση η πλατφόρμα μπορεί πλέον να διαχειρίζεται έως και 320.000 σχόλια τον μήνα, έναντι 30.000 προηγουμένως, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για τη δημοσίευσή τους μειώθηκε από αρκετές ώρες σε μόλις 90 δευτερόλεπτα.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη Google, το ProtoThema λάνσαρε την αγγλόφωνη έκδοσή του, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του. Μέσω μιας αυτοματοποιημένης ροής εργασίας, τα δημοφιλέστερα άρθρα μεταφράζονται και ενσωματώνονται στην εκδοτική πλατφόρμα, ενώ η τελική επιμέλεια πραγματοποιείται από δημοσιογράφους, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια του περιεχομένου. Με αυτόν τον τρόπο, οι συντάκτες μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο ρεπορτάζ και τη συγγραφή.
Η Google επισημαίνει ακόμη ότι αναβαθμίστηκε η λειτουργία αναζήτησης της αγγλικής έκδοσης, η οποία μέχρι πρότινος δημιουργούσε δυσκολίες στους χρήστες. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αναπτύχθηκε ένα εργαλείο σημασιολογικής αναζήτησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να διατυπώνουν ερωτήματα σε φυσική γλώσσα.
Όλες οι απαντήσεις βασίζονται αποκλειστικά στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο του ProtoThema, διατηρώντας την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τη Google, η νέα λειτουργία οδήγησε σε αύξηση κατά 20% της επισκεψιμότητας μέσω αναζήτησης, με αποτέλεσμα η σελίδα αναζήτησης να συγκαταλέγεται πλέον στις τρεις δημοφιλέστερες του αγγλόφωνου ιστότοπου. Η ίδια τεχνολογία εφαρμόζεται πλέον και στην ελληνική έκδοση.
Η Google αναφέρει ότι οι καινοτομίες δεν σταμάτησαν εκεί. Για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με τους αναγνώστες, προστέθηκαν προτάσεις σχετικών άρθρων στο τέλος κάθε δημοσίευσης. Όπως επισημαίνεται στο case study, η συγκεκριμένη λειτουργία αύξησε κατά 10% τόσο τις προβολές των άρθρων όσο και τον χρόνο παραμονής των χρηστών, ενώ οι συνολικές επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 20%.
Παράλληλα, για τους χρήστες που ενημερώνονται κυρίως μέσω κινητών συσκευών, το ProtoThema πρόσθεσε σε κάθε άρθρο την ενότητα AI Takeaways, η οποία συνοψίζει τα βασικά σημεία του περιεχομένου.
Σύμφωνα με τη Google, οι σύντομες αυτές περιλήψεις λειτουργούν ως κίνητρο για να συνεχίσει ο αναγνώστης την ανάγνωση του άρθρου και συνέβαλαν στη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης (bounce rate) από 60% σε 47%.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα