Η Google αναδεικνύει το ProtoThema σε διεθνές case study για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Ως παράδειγμα καινοτομίας στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ψηφιακά μέσα παρουσιάζει η Google το ProtoThema, αναδεικνύοντας τις εφαρμογές AI που έχουν βελτιώσει τις δημοσιογραφικές διαδικασίες, την εμπειρία των αναγνωστών και τις επιδόσεις της ψηφιακής πλατφόρμας