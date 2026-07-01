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Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι για επίθεση σε 15χρονο: Τον χτύπησαν και του πέταξαν γλάστρα
Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι για επίθεση σε 15χρονο: Τον χτύπησαν και του πέταξαν γλάστρα
Αρχισαν να τον βρίζουν και να τον χτυπούν, στη συνέχεια του πήραν το κινητό και, ένας από αυτούς, του πέταξε μία γλάστρα
Επίθεση από τρεις ανηλίκους δέχθηκε ένας 15χρονος στην κεντρική πλατεία του Μεσολογγίου το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (29/6).
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος κατήγγειλε στις Αρχές ότι, ενώ βρισκόταν στην πλατεία, τον προσέγγισαν τρεις ανήλικοι (ηλικίας 15 – 16 ετών) και άρχισαν να τον βρίζουν και να τον χτυπούν.
Στη συνέχεια του πήραν το κινητό και, ένας από αυτούς, του πέταξε μία γλάστρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού ένας από τους τρεις δράστες είχε βγάλει το κινητό του και τραβούσε βίντεο.
Μετά την καταγγελία αστυνομικοί της Ασφάλειας Μεσολογγίου εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους για πρόκληση σωματικών βλαβών και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος κατήγγειλε στις Αρχές ότι, ενώ βρισκόταν στην πλατεία, τον προσέγγισαν τρεις ανήλικοι (ηλικίας 15 – 16 ετών) και άρχισαν να τον βρίζουν και να τον χτυπούν.
Στη συνέχεια του πήραν το κινητό και, ένας από αυτούς, του πέταξε μία γλάστρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού ένας από τους τρεις δράστες είχε βγάλει το κινητό του και τραβούσε βίντεο.
Μετά την καταγγελία αστυνομικοί της Ασφάλειας Μεσολογγίου εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους για πρόκληση σωματικών βλαβών και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
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