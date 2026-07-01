Με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Flamingo χτύπησαν οι Ουκρανοί σημαντικό ρωσικό εργοστάσιο όπλων στο Βόλγκογκραντ, δείτε βίντεο

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Με ουκρανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, που έχουν αναπτυχθεί από την ουκρανική αμυντική βιομηχανία, επλήγη τα ξημερώματα της 27ης Ιουνίου στρατηγικής σημασίας ρωσική αμυντική εγκατάσταση στην πόλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας,Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, στόχος της επίθεσης ήταν το Ομοσπονδιακό Ερευνητικό και Παραγωγικό Κέντρομία από τις σημαντικότερες βάσεις της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας, η οποία κατασκευάζει εκτοξευτές για τα στρατηγικά πυραυλικά συστήματακαι, καθώς και για το βαλλιστικό σύστημα«Οι επιβεβαιωμένες επιτυχίες ακολουθήθηκαν από πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα όπου παράγονται συστήματα πυροβολικού και εξειδικευμένος στρατιωτικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων για πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις επιθέσεις εναντίον του λαού μας», δήλωσε οΤο Titan-Barrikady, που ανήκει στον κρατικό διαστημικό οργανισμό Roscosmos, κατασκευάζει επίσης βαρέα συστήματα πυροβολικού, ναυτικά πυροβόλα και παράκτια αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα. Η εγκατάσταση βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.Από την πλευρά της Ρωσίας, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βόλγκογκραντ,, επιβεβαίωσε ότι «εναέριοι στόχοι υψηλής ταχύτητας» έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Κρασνοοκτιάμπρσκι, χωρίς όμως να κατονομάσει το εργοστάσιο. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται το Titan-Barrikady.Σύμφωνα με τον ίδιο, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ εκδηλώθηκαν περιορισμένες πυρκαγιές που τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο. Όπως υποστήριξε, δεν υπήρξαν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 175 ουκρανικά drones σε δέκα ρωσικές περιφέρειες και στην προσαρτημένη Κριμαία, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στην πυραυλική επίθεση στο Βόλγκογκραντ.Παράλληλα, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας επλήγησαν το αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S1 στη Φεοδοσία και το πορθμείο Petropavlovsk κοντά στο Κερτς, στην κατεχόμενη Κριμαία.υποστήριξε ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήξει τη ρωσική αμυντική βιομηχανία και να περιορίσει την παραγωγή οπλικών συστημάτων.«Η εμβέλεια των ουκρανικών πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς συνεχίζει να διευρύνεται. Είναι αυτή η πίεση, μέρα με τη μέρα, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αξιοπρεπή ειρήνη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.