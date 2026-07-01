Με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Flamingo χτύπησαν οι Ουκρανοί σημαντικό ρωσικό εργοστάσιο όπλων στο Βόλγκογκραντ, δείτε βίντεο
Με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Flamingo χτύπησαν οι Ουκρανοί σημαντικό ρωσικό εργοστάσιο όπλων στο Βόλγκογκραντ, δείτε βίντεο
Η επίθεση έγινε στις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Επλήγη εργοστάσιο που παρασκευάζει εκτοξευτές πυραύλων
Με ουκρανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Flamingo FP-5, που έχουν αναπτυχθεί από την ουκρανική αμυντική βιομηχανία, επλήγη τα ξημερώματα της 27ης Ιουνίου στρατηγικής σημασίας ρωσική αμυντική εγκατάσταση στην πόλη Βόλγκογκραντ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, στόχος της επίθεσης ήταν το Ομοσπονδιακό Ερευνητικό και Παραγωγικό Κέντρο Titan-Barrikady, μία από τις σημαντικότερες βάσεις της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας, η οποία κατασκευάζει εκτοξευτές για τα στρατηγικά πυραυλικά συστήματα Yars και Topol-M, καθώς και για το βαλλιστικό σύστημα Iskander-M.
«Οι επιβεβαιωμένες επιτυχίες ακολουθήθηκαν από πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα όπου παράγονται συστήματα πυροβολικού και εξειδικευμένος στρατιωτικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων για πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις επιθέσεις εναντίον του λαού μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.
Το Titan-Barrikady, που ανήκει στον κρατικό διαστημικό οργανισμό Roscosmos, κατασκευάζει επίσης βαρέα συστήματα πυροβολικού, ναυτικά πυροβόλα και παράκτια αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα. Η εγκατάσταση βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Από την πλευρά της Ρωσίας, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποτσάροφ, επιβεβαίωσε ότι «εναέριοι στόχοι υψηλής ταχύτητας» έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Κρασνοοκτιάμπρσκι, χωρίς όμως να κατονομάσει το εργοστάσιο. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται το Titan-Barrikady.
Σύμφωνα με τον ίδιο, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ εκδηλώθηκαν περιορισμένες πυρκαγιές που τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο. Όπως υποστήριξε, δεν υπήρξαν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 175 ουκρανικά drones σε δέκα ρωσικές περιφέρειες και στην προσαρτημένη Κριμαία, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στην πυραυλική επίθεση στο Βόλγκογκραντ.
Παράλληλα, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας επλήγησαν το αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S1 στη Φεοδοσία και το πορθμείο Petropavlovsk κοντά στο Κερτς, στην κατεχόμενη Κριμαία.
Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήξει τη ρωσική αμυντική βιομηχανία και να περιορίσει την παραγωγή οπλικών συστημάτων.
«Η εμβέλεια των ουκρανικών πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς συνεχίζει να διευρύνεται. Είναι αυτή η πίεση, μέρα με τη μέρα, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αξιοπρεπή ειρήνη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, στόχος της επίθεσης ήταν το Ομοσπονδιακό Ερευνητικό και Παραγωγικό Κέντρο Titan-Barrikady, μία από τις σημαντικότερες βάσεις της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας, η οποία κατασκευάζει εκτοξευτές για τα στρατηγικά πυραυλικά συστήματα Yars και Topol-M, καθώς και για το βαλλιστικό σύστημα Iskander-M.
Ukrainian FP-5 Flamingo missiles hit the Russian military-industrial plant "Titan-Barrikady" in Volgograd pic.twitter.com/a88GNlrcxR— Visegrád 24 (@visegrad24) June 30, 2026
«Οι επιβεβαιωμένες επιτυχίες ακολουθήθηκαν από πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα όπου παράγονται συστήματα πυροβολικού και εξειδικευμένος στρατιωτικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων για πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις επιθέσεις εναντίον του λαού μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.
Το Titan-Barrikady, που ανήκει στον κρατικό διαστημικό οργανισμό Roscosmos, κατασκευάζει επίσης βαρέα συστήματα πυροβολικού, ναυτικά πυροβόλα και παράκτια αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα. Η εγκατάσταση βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Every Russian defense facility that serves the war against Ukraine is a just target for our long-range sanctions.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 27, 2026
Last night, FP-5 Flamingo missiles successfully struck the Titan-Barrikady facility in Volgograd. It is a major industrial complex where the enemy produces artillery… pic.twitter.com/JB5JmRjTAe
Από την πλευρά της Ρωσίας, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποτσάροφ, επιβεβαίωσε ότι «εναέριοι στόχοι υψηλής ταχύτητας» έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Κρασνοοκτιάμπρσκι, χωρίς όμως να κατονομάσει το εργοστάσιο. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται το Titan-Barrikady.
Σύμφωνα με τον ίδιο, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ εκδηλώθηκαν περιορισμένες πυρκαγιές που τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο. Όπως υποστήριξε, δεν υπήρξαν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 175 ουκρανικά drones σε δέκα ρωσικές περιφέρειες και στην προσαρτημένη Κριμαία, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στην πυραυλική επίθεση στο Βόλγκογκραντ.
Παράλληλα, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας επλήγησαν το αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S1 στη Φεοδοσία και το πορθμείο Petropavlovsk κοντά στο Κερτς, στην κατεχόμενη Κριμαία.
Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήξει τη ρωσική αμυντική βιομηχανία και να περιορίσει την παραγωγή οπλικών συστημάτων.
«Η εμβέλεια των ουκρανικών πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς συνεχίζει να διευρύνεται. Είναι αυτή η πίεση, μέρα με τη μέρα, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αξιοπρεπή ειρήνη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
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