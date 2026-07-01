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Εξιχνιάστηκε μεγάλη κλοπή στο Ρέθυμνο: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30χρονου αλλοδαπού
Εξιχνιάστηκε μεγάλη κλοπή στο Ρέθυμνο: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30χρονου αλλοδαπού
Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται 30χρονος αλλοδαπός στο Ρέθυμνο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε για κλοπή εργαλείων συνολικής αξίας 14.000 ευρώ από εργοτάξιο
Εξιχνιάστηκε χθες (30/6) στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, μία υπόθεση κλοπής για την οποία ταυτοποιήθηκε 30χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου άγνωστος δράστης αφαίρεσε από εργοτάξιο οικίας σταδιακά εργαλεία (ηλεκτρικά και μπαταρίας) συνολικής χρηματικής αξίας 14.000 ευρώ.
Από τη διενεργηθείσα έρευνα και προανάκριση αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε η εμπλοκή στη διερευνώμενη κλοπή του εν λόγω αλλοδαπού. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκε ο αφαιρεθείς εξοπλισμός, ο οποίος κατασχέθηκε και αποδόθηκε στους κατόχους του. Επίσης, στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ειδικότερα, από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου άγνωστος δράστης αφαίρεσε από εργοτάξιο οικίας σταδιακά εργαλεία (ηλεκτρικά και μπαταρίας) συνολικής χρηματικής αξίας 14.000 ευρώ.
Από τη διενεργηθείσα έρευνα και προανάκριση αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε η εμπλοκή στη διερευνώμενη κλοπή του εν λόγω αλλοδαπού. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκε ο αφαιρεθείς εξοπλισμός, ο οποίος κατασχέθηκε και αποδόθηκε στους κατόχους του. Επίσης, στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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