Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: «Σηκωθήκαμε όλοι στο πόδι, η έκρηξη ήταν σφοδρή»
Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: «Σηκωθήκαμε όλοι στο πόδι, η έκρηξη ήταν σφοδρή»
Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης καταδικάζει τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών του κόμματος και δηλώνει: «Οι εκφοβισμοί δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή»
Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, μίλησε στην ΕΡΤNews για την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκι που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πολυκατοικία όπου διαθέτει διαμερίσματα, αλλά και για τις αντίστοιχες επιθέσεις στα σπίτια του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.
Όπως περιέγραψε, η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους ενοίκους.
«Σηκωθήκαμε όλοι στο πόδι. Η έκρηξη ήταν σφοδρή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Ιωακείμοβιτς καταδίκασε τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
«Οι εκφοβισμοί και τέτοιου είδους απειλές δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στις αρμόδιες Αρχές», δήλωσε.
Παράλληλα, υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος επιθέσεων.
«Έχουμε ξαναγίνει στόχος επιθέσεων πριν από τρία χρόνια. Τότε, ευτυχώς, είχαν περιοριστεί σε ρίψη μπογιάς», είπε.
Αναφερόμενος στα κίνητρα των δραστών, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις είχαν σκοπό να περάσουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να εκφράζεται με δημοκρατικούς όρους.
«Με αυτές τις επιθέσεις προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Η πολιτική διαφωνία είναι στοιχείο της δημοκρατίας», ανέφερε.
Όπως περιέγραψε, η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους ενοίκους.
«Σηκωθήκαμε όλοι στο πόδι. Η έκρηξη ήταν σφοδρή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Ιωακείμοβιτς καταδίκασε τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
«Οι εκφοβισμοί και τέτοιου είδους απειλές δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στις αρμόδιες Αρχές», δήλωσε.
Παράλληλα, υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος επιθέσεων.
«Έχουμε ξαναγίνει στόχος επιθέσεων πριν από τρία χρόνια. Τότε, ευτυχώς, είχαν περιοριστεί σε ρίψη μπογιάς», είπε.
Αναφερόμενος στα κίνητρα των δραστών, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις είχαν σκοπό να περάσουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να εκφράζεται με δημοκρατικούς όρους.
«Με αυτές τις επιθέσεις προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Η πολιτική διαφωνία είναι στοιχείο της δημοκρατίας», ανέφερε.
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