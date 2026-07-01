Βέροια: Ανήλικος παρασύρθηκε από γεωργικό μηχάνημα σε αυλή σπιτιού, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο
ΕΛΛΑΔΑ
Βέροια Παράσυρση πεζού Ανήλικος

Βέροια: Ανήλικος παρασύρθηκε από γεωργικό μηχάνημα σε αυλή σπιτιού, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές

Βέροια: Ανήλικος παρασύρθηκε από γεωργικό μηχάνημα σε αυλή σπιτιού, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο
Σοβαρό ατύχημα με τραυματισμό ανηλίκου σημειώθηκε στη Βέροια, μέσα σε αυλή σπιτιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας που χειριζόταν γεωργικό μηχάνημα έκανε όπισθεν και παρέσυρε τον ανήλικο, ο οποίος τραυματίστηκε.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, λόγω της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

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