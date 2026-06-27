«Πορτοκαλί» συναγερμός για πυρκαγιές σήμερα, στο επίπεδο 4 Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια