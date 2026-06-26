Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Έφοδος της ΕΛΑΣ στον Ασπρόπυργο: Έψαχναν μέχρι στους τσιμεντόλιθους με ανιχνευτή μετάλλων, δείτε βίντεο
Έφοδος της ΕΛΑΣ στον Ασπρόπυργο: Έψαχναν μέχρι στους τσιμεντόλιθους με ανιχνευτή μετάλλων, δείτε βίντεο
Εντοπίστηκαν 28 ρευματοκλοπές από σπίτια - 6 συλλήψεις - Ξηλώθηκαν 2.657 μέτρα καλωδίων
Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με τις Αρχές να εντοπίζουν μεταξύ άλλων περιπτώσεις ρευματοκλοπών από κατοικίες, αλλά και ευρήματα όπως κυνηγετική καραμπίνα και ηχεία υψηλής ισχύος. Κατά τη διάρκεια των ερευνών χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και ανιχνευτές μετάλλων, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν ελέγχους σε διάφορα σημεία της περιοχής.
Οι αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη νωρίς το πρωί σε σπίτια και χώρους της περιοχής, ενώ εντύπωση προκάλεσε η χρήση ανιχνευτών μετάλλων, καθώς οι αστυνομικοί έλεγχαν ακόμα και σημεία όπου υπήρχαν συγκεντρωμένοι τσιμεντόλιθοι, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό αντικειμένων ή στοιχείων που θα μπορούσαν να συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα και δύο ηχεία υψηλής ισχύος ενώ συνελήφθησαν 6 άτομα για διάφορα αδικήματα.
Την ίδια στιγμή συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.657 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν συνολικά 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε οικίες.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν τροχονομικοί έλεγχοι κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., μεταξύ άλλων για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ΚΤΕΟ. Παράλληλα αφαιρέθηκαν τρεις άδειες κυκλοφορίας και 14 άδειες ικανότητας οδήγησης.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γ.Α.Δ.Α., με τη συμμετοχή αστυνομικών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε., την Ο.Π.ΔΙ., την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.
Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Οι αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη νωρίς το πρωί σε σπίτια και χώρους της περιοχής, ενώ εντύπωση προκάλεσε η χρήση ανιχνευτών μετάλλων, καθώς οι αστυνομικοί έλεγχαν ακόμα και σημεία όπου υπήρχαν συγκεντρωμένοι τσιμεντόλιθοι, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό αντικειμένων ή στοιχείων που θα μπορούσαν να συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα και δύο ηχεία υψηλής ισχύος ενώ συνελήφθησαν 6 άτομα για διάφορα αδικήματα.
Την ίδια στιγμή συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.657 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν συνολικά 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε οικίες.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν τροχονομικοί έλεγχοι κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., μεταξύ άλλων για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ΚΤΕΟ. Παράλληλα αφαιρέθηκαν τρεις άδειες κυκλοφορίας και 14 άδειες ικανότητας οδήγησης.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γ.Α.Δ.Α., με τη συμμετοχή αστυνομικών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε., την Ο.Π.ΔΙ., την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.
Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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