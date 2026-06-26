Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Live η κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στην Κατεχάκη, καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αλεξάνδρας και Κηφισίας
Live η κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στην Κατεχάκη, καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αλεξάνδρας και Κηφισίας
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (26/6) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα, Παρασκευή (26/6), οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί σε αρκετούς από αυτούς.
Ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται κυρίως στο ρεύμα ανόδου.
Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Παρόμοια η κατάσταση στη Μεσογείων και στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Κατεχάκη. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό.
Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματαΣυγκεκριμένα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στον Βύρωνα, στην Κατεχάκη, στο ύψος του Στρατοπέδου Σακέτα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται κυρίως στο ρεύμα ανόδου.
Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Παρόμοια η κατάσταση στη Μεσογείων και στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Κατεχάκη. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 26, 2026
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/pwg9Q6aQFy
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