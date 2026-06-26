Live η κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στην Κατεχάκη, καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αλεξάνδρας και Κηφισίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στην Κατεχάκη, καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αλεξάνδρας και Κηφισίας

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (26/6) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Live η κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στην Κατεχάκη, καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αλεξάνδρας και Κηφισίας
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα, Παρασκευή (26/6), οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί σε αρκετούς από αυτούς.

Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματα

Συγκεκριμένα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στον Βύρωνα, στην Κατεχάκη, στο ύψος του Στρατοπέδου Σακέτα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Live η κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στην Κατεχάκη, καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αλεξάνδρας και Κηφισίας


Ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται κυρίως στο ρεύμα ανόδου.

Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Δείτε live την πορεία της κίνησης


Παρόμοια η κατάσταση στη Μεσογείων και στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Κατεχάκη. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό.

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