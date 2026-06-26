Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Καταιγίδες και σήμερα: Δύσκολο Σαββατοκύριακο ενόψει με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Καταιγίδες και σήμερα: Δύσκολο Σαββατοκύριακο ενόψει με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Στους 36 βαθμούς Κελσίου η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα - Γενικά αίθριο το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Αττική
Καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, ακολουθούν δύσκολα 24ωρα, καθώς ο συνδυασμός ζέστης και ισχυρών ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 34 βαθμούς στην Κρήτη και τους 31 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, προβλέπεται πρόσκαιρη βροχή ή μπόρα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, ακολουθούν δύσκολα 24ωρα, καθώς ο συνδυασμός ζέστης και ισχυρών ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.
Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα (26/6)Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή (26/6) από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να συνοδευτούν από μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 34 βαθμούς στην Κρήτη και τους 31 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, προβλέπεται πρόσκαιρη βροχή ή μπόρα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.
Το σκηνικό των επόμενων ημερώνΤο Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στις βόρειες περιοχές. Ωστόσο, ιδιαίτερα αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, εξαιτίας της ζέστης και των ενισχυμένων βοριάδων, οι οποίοι στα ανατολικά θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.
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