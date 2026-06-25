«Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά»: Συγκινεί η μητέρα της Μυρτώς της Πάρου

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μητέρα της, Μαρία Κοτρότσου, στέλνοντας ακόμη ένα μήνυμα αγάπης προς την κόρη της.Η Μυρτώ κακοποιήθηκε βάναυσα κατά τη διάρκεια των διακοπών της με την οικογένειά της στην Πάρο το 2012, από τον Αχμέτ Βακάς, ο οποίος την βίασε και την ξυλοκόπησε. Από τότε, δίνει καθημερινά μια μεγάλη μάχη αποκατάστασης, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της, η οποία δεν έχει σταματήσει στιγμή να τη στηρίζει.Στη νέα της ανάρτηση στο Facebook, η Μαρία Κοτρότσου δημοσίευσε μία φωτογραφία της Μυρτώς και τη συνόδευσε με λίγες λέξεις γράφοντας: «».Η ανάρτηση συγκέντρωσε μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης, με φίλους και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να εκφράζουν τη στήριξή τους προς τη Μυρτώ και την οικογένειά της.