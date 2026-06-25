«Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά»: Συγκινεί η μητέρα της Μυρτώς της Πάρου
ΕΛΛΑΔΑ
Μυρτώ Πάρος

«Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά»: Συγκινεί η μητέρα της Μυρτώς της Πάρου

Η Μυρτώ δίνει καθημερινά μια μεγάλη μάχη αποκατάστασης, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της, η οποία δεν έχει σταματήσει στιγμή να τη στηρίζει

«Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά»: Συγκινεί η μητέρα της Μυρτώς της Πάρου
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Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μητέρα της Μυρτώς Παπαδομιχελάκη, Μαρία Κοτρότσου, στέλνοντας ακόμη ένα μήνυμα αγάπης προς την κόρη της.

Η Μυρτώ κακοποιήθηκε βάναυσα κατά τη διάρκεια των διακοπών της με την οικογένειά της στην Πάρο το 2012, από τον Αχμέτ Βακάς, ο οποίος την βίασε και την ξυλοκόπησε. Από τότε, δίνει καθημερινά μια μεγάλη μάχη αποκατάστασης, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της, η οποία δεν έχει σταματήσει στιγμή να τη στηρίζει.

Στη νέα της ανάρτηση στο Facebook, η Μαρία Κοτρότσου δημοσίευσε μία φωτογραφία της Μυρτώς και τη συνόδευσε με λίγες λέξεις γράφοντας: «Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης, με φίλους και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να εκφράζουν τη στήριξή τους προς τη Μυρτώ και την οικογένειά της.

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