Διεκόπη η δίκη για τον 3χρονο Άγγελο στο Ηράκλειο: Συγκλόνισε η 19χρονη γειτόνισσα, η αδελφή του 45χρονου «δείχνει» τη μητέρα

Μαραθώνια η διαδικασία





Η σημερινή ακροαματική διαδικασία περιλάμβανε νέες καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι κλήθηκαν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το 3χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά και σε όσα φέρεται να είχαν προηγηθεί στο σπίτι όπου ζούσε.







Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη 2 Ιουνίου, ενώ έχουν ήδη οριστεί και νέες δικάσιμοι για τις 17, 24, 26, 29 και 30 Ιουνίου.



Συγκλόνισε η 19χρονη σήμερα γειτόνισσα







Η ίδια παρουσίασε τον κατηγορούμενο ως άνθρωπο κοινωνικό, που βοηθούσε τους γείτονες και, όπως είπε, δεν είχε αντιληφθεί ποτέ να είναι βίαιος. Υποστήριξε ακόμη ότι ήταν προστατευτικός με τα παιδιά της γειτονιάς, ενώ ανέφερε πως τον είχε επηρεάσει ο θάνατος των γονιών του.



Παράλληλα, κατέθεσε ότι γνώριζε πως ο κατηγορούμενος είχε στο παρελθόν καβγάδες με τον πατέρα της, χωρίς ωστόσο, όπως είπε, να γνωρίζει λεπτομέρειες. Ανέφερε επίσης ότι ο χωρισμός του από την πρώτη του σύζυγο ήταν δύσκολος.



Η κατάθεση της αδελφής του κατηγορούμενου Με την κατάθεση της αδελφής του 45χρονου κατηγορούμενου συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, με τη μάρτυρα να περιγράφει την εικόνα που, όπως υποστήριξε, είχε σχηματίσει για τη σχέση του αδελφού της με το παιδί.



Η γυναίκα ανέφερε ότι είχε δει τον Άγγελο να έχει καλή σχέση με τον αδελφό της, λέγοντας πως σε περιστατικό που θυμόταν, το παιδί βρισκόταν στην αγκαλιά του, ενώ προηγουμένως είχε βρίσει τη μητέρα του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είχε ακούσει το παιδί να φωνάζει τον κατηγορούμενο «μπαμπά».



Η μάρτυρας κατέθεσε ότι γνώρισε τη μητέρα του παιδιού, την 27χρονη, μέσω κινητού τηλεφώνου, ενώ ο αδελφός της τής είχε αναφέρει ότι η γυναίκα είχε αποκτήσει το παιδί με άνδρα Ρομά, σχέση που, όπως της είχε πει, δεν ενέκριναν οι γονείς της. Η ίδια υποστήριξε ότι όταν γνώρισε την 27χρονη τη συμπάθησε, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα ο αδελφός της φέρεται να της εξέφρασε απογοήτευση, λέγοντας ότι η μητέρα δεν φρόντιζε ιδιαίτερα το παιδί.



Σύμφωνα με την κατάθεσή της, κάποια στιγμή είχε παρατηρήσει μελανιά στο αυτί του Άγγελου. Όπως ανέφερε, η μητέρα του παιδιού της εξήγησε ότι είχε χτυπήσει στο κρεβάτι.



Η αδελφή του κατηγορούμενου είπε ακόμη ότι ο αδελφός της τής είχε μεταφέρει πως η μητέρα πίεζε το παιδί να φάει, τσιμπώντας το στα μάγουλα, και πως εκείνος της είχε κάνει παρατήρηση. Ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με όσα της είχε πει ο κατηγορούμενος, η μητέρα ύψωνε τον τόνο της φωνής της στο παιδί.



Η ίδια κατέθεσε ότι είχε ρωτήσει τον αδελφό της γιατί δεν ενημέρωσε τους γονείς της μητέρας του παιδιού. Εκείνος, όπως είπε, της είχε απαντήσει ότι τους είχε ενημερώσει και ότι εκείνοι της είχαν πει να μην το ξανακάνει.



Περιγράφοντας τον αδελφό της, η μάρτυρας υποστήριξε ότι ήταν ένας «φυσιολογικός άνθρωπος», ήρεμος, χωρίς καβγάδες και εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον.



Για την ημέρα του περιστατικού, ανέφερε ότι ενημερώθηκε από την πρώην σύζυγο του αδελφού της. Όπως είπε, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, όμως εκείνος δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο με τον σύζυγό της, αλλά στο μεταξύ ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί.



Η μάρτυρας ανέφερε ότι τον είδε δύο ημέρες αργότερα στα κρατητήρια. Εκεί, όπως κατέθεσε, της ορκίστηκε ότι δεν είχε ακουμπήσει το παιδί. Σε επόμενο επισκεπτήριο, ο κατηγορούμενος φέρεται να της περιέγραψε ότι το πρωί του περιστατικού, όταν ξύπνησαν, η 27χρονη κατέβασε το παιδί στο ισόγειο και το άφησε εκεί για να πάει να πάρει καφέ. Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η μάρτυρας, πήγε στην κουζίνα και άκουσε έναν δυνατό θόρυβο, πριν δει το παιδί χτυπημένο.



Η αδελφή του κατηγορούμενου κατέθεσε ακόμη ότι σε άλλο επισκεπτήριο ο αδελφός της τής είπε πως φοβόταν, επειδή είχε προειδοποιήσει τη μητέρα του παιδιού ότι θα την καταγγείλει. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, εκείνη φέρεται να του είχε απαντήσει ότι, αν το κάνει, θα τον καταγγείλει και η ίδια.



«Ο Άγγελος δεν πλησίαζε τη μητέρα του» είπε η μάρτυρας για να εξηγήσει τη σχέση που είχε το παιδί μαζί της.



Η κατάθεση του αδελφού «Αδερφέ μου σου ορκίζομαι ότι δεν έχω κάνει τίποτα» κατέθεσε ο αδελφός του κατηγορουμένου που τον περιέγραψε ως ένα ήρεμο σνθρωπο με τον οποίο είχαν πάντοτε καλές σχέσεις.



Μαραθώνια η διαδικασία Η δίκη εξελίσσεται σε μαραθώνια διαδικασία, καθώς έχουν κληθεί να καταθέσουν περισσότεροι από 35 μάρτυρες. Ανάμεσά τους βρίσκονται γιατροί, διασώστες, συγγενείς, γείτονες και πρόσωπα από το περιβάλλον των κατηγορουμένων.



Τις προηγούμενες ημέρες, οι καταθέσεις είχαν προκαλέσει έντονη συναισθηματική φόρτιση. Γιατροί και διασώστες περιέγραψαν την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο 3χρονος Άγγελος όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά και τις αντιφατικές εξηγήσεις που, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, δόθηκαν για τα τραύματά του.



Η γιατρός του ΕΚΑΒ, αναισθησιολόγος, είχε καταθέσει ότι το παιδί ήταν παγωμένο αλλά ανέπνεε όταν το παρέλαβαν. Όπως ανέφερε, ρώτησε τη μητέρα αν υπήρχε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας και εκείνη της απάντησε πως το παιδί αντιμετώπιζε πρόβλημα στα γεννητικά όργανα. Η ίδια μίλησε για διαφορετικές εκδοχές σχετικά με τον τραυματισμό του Άγγελου, καθώς αρχικά φέρεται να ειπώθηκε ότι έπεσε από σκάλες και χτύπησε σε τραπεζάκι, ενώ στη συνέχεια ότι λιποθύμησε ενώ έβλεπε τηλεόραση.



Στην κατάθεσή της είχε περιγράψει αιμάτωμα στο μέτωπο, παλαιότερα σημάδια τραυματισμών και εικόνα έντονης αδυναμίας, στοιχεία που ενίσχυσαν, όπως είπε, τις υποψίες για κακοποίηση. Είχε αναφέρει επίσης ότι η μητέρα εμφανίστηκε απαθής και δεν κάθισε στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου μαζί με το παιδί, αλλά μπροστά, δίπλα στον οδηγό.



Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η περιγραφή της για την τελευταία αντίδραση του παιδιού κατά τη διακομιδή. «Φώναξα “Άγγελε” και μου άνοιξε τα μάτια», είχε πει, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια το παιδί πήρε μια βαθιά ανάσα και δεν επικοινώνησε ξανά.



Διασώστες του ΕΚΑΒ είχαν καταθέσει ότι ο Άγγελος βρέθηκε λιπόθυμος, παγωμένος και με εμφανή τραύματα. Έκαναν λόγο για χτυπήματα στο πρόσωπο, στο πόδι και στα δάχτυλα, ενώ ανέφεραν ότι οι εξηγήσεις που άκουσαν απέδιδαν τα σημάδια σε πτώσεις ή στην υποτιθέμενη απροσεξία του παιδιού.



Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν και οι καταθέσεις των γιατρών του νοσοκομείου. Ο επιμελητής της ΜΕΘ Παίδων είχε αναφέρει ότι τα τραύματα παρέπεμπαν καθαρά σε κακοποίηση, με δύο σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι, τραύματα στην πλάτη που θύμιζαν χτυπήματα με ζώνη ή βέργα, αλλά και εγκαύματα από τσιγάρο. Η παιδίατρος που παρέλαβε πρώτη το παιδί είχε δηλώσει ότι δεν είχε ξαναδεί παιδί σε τόσο βαριά κατάσταση.



Στο δικαστήριο έχουν ήδη ακουστεί και καταθέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον των κατηγορουμένων. Η μητέρα της 27χρονης κατηγορούμενης υποστήριξε ότι η κόρη της δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει και ότι της είχε πει πως το παιδί χτυπήθηκε από τον σύντροφό της. Αντίστοιχα, η αδελφή της έκανε λόγο για σχέση φόβου και ελέγχου, αποκλείοντας το ενδεχόμενο η 27χρονη να χτυπούσε το παιδί.



Η διαδικασία έχει διακοπεί προσωρινά περισσότερες από μία φορές, τόσο για λόγους ανάπαυσης όσο και λόγω έντασης μεταξύ παραγόντων της δίκης. Επιπλέον, μάρτυρες φέρονται να κατήγγειλαν απειλές από συγγενείς του 45χρονου κατηγορούμενου.