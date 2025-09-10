Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Η Κίρκη, το αρκουδάκι που τραυματίστηκε σε τροχαίο, αναρρώνει και επιστρέφει στο φυσικό της περιβάλλον
Οι υπεύθυνοι της φροντίδας της σχεδιάζουν το επόμενο στάδιο: μέσα στις επόμενες ημέρες θα μεταφερθεί σε έναν μεγάλο περιφραγμένο χώρο δάσους
Η Κίρκη, το νεαρό αρκουδάκι που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στην Καστοριά στις 9 Αυγούστου, έχει πλέον αφήσει πίσω της τις δύσκολες στιγμές. Μετά από εβδομάδες φροντίδας και αποκατάστασης, έχει αναρρώσει πλήρως, σύμφωνα με τον Αρκτούρο.
Με μεγάλη όρεξη για φαγητό και έντονο, άγριο χαρακτήρα, η Κίρκη δείχνει έτοιμη να συνεχίσει το ταξίδι της. Οι υπεύθυνοι της φροντίδας της σχεδιάζουν το επόμενο στάδιο: μέσα στις επόμενες ημέρες θα μεταφερθεί σε έναν μεγάλο περιφραγμένο χώρο δάσους.
Εκεί θα ζήσει σε συνθήκες που προσομοιάζουν το φυσικό της περιβάλλον, ώσπου να έρθει η στιγμή να αφεθεί ξανά ελεύθερη στη φύση.
Δείτε βίντεο:
Δείτε βίντεο:
🐻 Η Κίρκη τα κατάφερε! Το νεαρό αρκουδάκι που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο στέκεται πια γερά στα πόδια του και έχει...Posted by ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ - ARCTUROS on Wednesday, September 10, 2025
