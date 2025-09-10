Η Κίρκη, το αρκουδάκι που τραυματίστηκε σε τροχαίο, αναρρώνει και επιστρέφει στο φυσικό της περιβάλλον
Αρκουδάκι Τροχαίο Καστοριά Αρκτούρος

Η Κίρκη, το αρκουδάκι που τραυματίστηκε σε τροχαίο, αναρρώνει και επιστρέφει στο φυσικό της περιβάλλον

Οι υπεύθυνοι της φροντίδας της σχεδιάζουν το επόμενο στάδιο: μέσα στις επόμενες ημέρες θα μεταφερθεί σε έναν μεγάλο περιφραγμένο χώρο δάσους

Η Κίρκη, το αρκουδάκι που τραυματίστηκε σε τροχαίο, αναρρώνει και επιστρέφει στο φυσικό της περιβάλλον
Η Κίρκη, το νεαρό αρκουδάκι που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στην Καστοριά στις 9 Αυγούστου, έχει πλέον αφήσει πίσω της τις δύσκολες στιγμές. Μετά από εβδομάδες φροντίδας και αποκατάστασης, έχει αναρρώσει πλήρως, σύμφωνα με τον Αρκτούρο.

Με μεγάλη όρεξη για φαγητό και έντονο, άγριο χαρακτήρα, η Κίρκη δείχνει έτοιμη να συνεχίσει το ταξίδι της. Οι υπεύθυνοι της φροντίδας της σχεδιάζουν το επόμενο στάδιο: μέσα στις επόμενες ημέρες θα μεταφερθεί σε έναν μεγάλο περιφραγμένο χώρο δάσους.

Εκεί θα ζήσει σε συνθήκες που προσομοιάζουν το φυσικό της περιβάλλον, ώσπου να έρθει η στιγμή να αφεθεί ξανά ελεύθερη στη φύση.

