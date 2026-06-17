Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

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Είναι ωραίο να ψωνίζεις άνετα σε ένα μέρος που νιώθεις εμπιστοσύνη και βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι, αλλά και που έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα ολοκαίνουριο αυτοκίνητο. Σε συνεργασία με την MG, λοιπόν, η αγαπημένη αλυσίδα πραγματοποιεί έναν μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό που συνδυάζει την καθημερινότητα των online αγορών με τη δυνατότητα διεκδίκησης ενός MG3 Hybrid+ Excite, αξίας 20.450€, ενός σύγχρονου υβριδικού αυτοκινήτου που ενώνει τεχνολογία, αποδοτικότητα και οδηγική εμπειρία.



Η συμμετοχή είναι απλή και γίνεται αυτόματα για όσους πραγματοποιούν αγορές συνολικής αξίας 100€ και άνω, είτε μέσα από το ab.gr είτε μέσα από το AB App, με την χρήση της κάρτας AB Plus. Κάθε επιλέξιμη αγορά (100€ και άνω) αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση, δίνοντας στους πελάτες περισσότερες ευκαιρίες όσο συνεχίζουν τις online αγορές τους. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και τις 15 Ιουλίου, ενώ η μεγάλη κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Έτσι, με τον νέο αυτό διαγωνισμό, η ΑΒ Βασιλόπουλος ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξία της online εμπειρίας, προσθέτοντας ένα ισχυρό κίνητρο για πιο εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές κάθε μέρα.

Το AB Eshop και το AB App αποτελούν μια απόλυτα σύγχρονη, ολοκληρωμένη λύση για τις καθημερινές αγορές, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τις ανάγκες του νοικοκυριού τους εύκολα, γρήγορα και πρακτικά. Με πρόσβαση σε τεράστια ποικιλία προϊόντων και με την αξιοπιστία της ΑΒ Βασιλόπουλος στο επίκεντρο, η online εμπειρία αποκτά σταθερότητα και ευκολία σε κάθε στάδιο της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος διαγωνισμός έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εμπειρία, προσθέτοντας ένα επιπλέον, ουσιαστικό κίνητρο συμμετοχής που κάνει την κάθε αγορά πιο ενδιαφέρουσα.



Η εν λόγω διαγωνιστική ενέργεια συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία της ΑΒ «όλα και κάτι παραπάνω», που αποτυπώνεται και στον online κόσμο. Οι καταναλωτές δεν πραγματοποιούν απλώς τις αγορές τους για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, αλλά αποκτούν ταυτόχρονα τη δυνατότητα συμμετοχής σε έναν μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό με ιδιαίτερα ελκυστικό δώρο. Σημειωτέον, η συνεργασία με την MG ενισχύει την ιδέα της σύγχρονης κινητικότητας και τεχνολογικής εξέλιξης της ενέργειας. Το MG3 Hybrid+ Excite, με προηγμένη Hybrid+ τεχνολογία, συνδυαστική απόδοση 195 ίππων, πλούσιο εξοπλισμό και 7ετή εργοστασιακή εγγύηση, αναδεικνύεται σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τις καθημερινές μετακινήσεις, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στο συνολικό concept του διαγωνισμού.



Θυμηθείτε! Η χρήση της κάρτας AB Plus κατά τη διάρκεια των online αγορών είναι απαραίτητη για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Το απαραίτητο μέσο πρόσβασης όχι μόνο για να κερδίσει κάποιος το αυτοκίνητο, αλλά και σε επιπλέον προνόμια, προσφορές και ευκαιρίες για τους πελάτες.

Περισσότερες πληροφορίες και οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι εδώ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις λεπτομέρειες της ενέργειας.