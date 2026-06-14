Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Η Ελλάδα παράγει πολεμικά drones από τα 309 εργοστάσια που έχει
Η Ελλάδα απέκτησε επίσημα τη δική της βιομηχανική βάση για μη επανδρωμένα συστήματα, σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα για τις Ένοπλες Δυνάμεις και δείχνει πώς η χώρα αντιλαμβάνεται πλέον τον πόλεμο του μέλλοντος.
Στην τελετή παραβρέθηκαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας και ο υπαρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Βασίλειος Μπρούμας.
Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το έργο μετατρέπει μια αρχική δυνατότητα σε «παραγωγή βιομηχανικής κλίμακας», περιγράφοντάς το ως «άλμα» για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το χαρακτηριστικό που το ξεχωρίζει είναι ο διακλαδικός χαρακτήρας του: για πρώτη φορά, η ίδια εγκατάσταση θα παράγει μη επανδρωμένα συστήματα και για τον Στρατό, και για το Ναυτικό, και για την Αεροπορία, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός συστήματος — σχεδιασμό, έρευνα, παραγωγή, συντήρηση, αναβάθμιση και επιχειρησιακή αξιοποίηση.
Τι θα παράγεται εκεί
Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται γραμμές παραγωγής για drones κλάσης Ι και ΙΙ, ερευνητικά προγράμματα για drones κλάσης ΙΙΙ, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, υποβρύχια μη επανδρωμένα συστήματα, καθώς και κατασκευή αντι-drone συστημάτων.
Οι στόχοι παραγωγής είναι συγκεκριμένοι: αύξηση της ετήσιας παραγωγής drones κλάσης Ι από τα σημερινά 4.000 σε τουλάχιστον 10.000, παράλληλα με τουλάχιστον 300 drones κλάσης ΙΙ, 300 μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους και 300 αντι-drone συστήματα ετησίως, με ταυτόχρονη ανάπτυξη δυνατοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης για σκάφη επιφανείας και υποβρύχια.
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