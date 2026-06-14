Η Ελλάδα παράγει πολεμικά drones από τα 309 εργοστάσια που έχει

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έθεσε τη θεμέλια λίθο του 309 Εργοστασίου Κατασκευής Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Μέσων στη Μαλακάσα, της μεγαλύτερης βιομηχανικής εγκατάστασης του ελληνικού στρατού αφιερωμένης αποκλειστικά σε drones και αντι-drone συστήματα.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας και ο υπαρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Βασίλειος Μπρούμας.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το έργο μετατρέπει μια αρχική δυνατότητα σε «παραγωγή βιομηχανικής κλίμακας», περιγράφοντάς το ως «άλμα» για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το χαρακτηριστικό που το ξεχωρίζει είναι ο διακλαδικός χαρακτήρας του: για πρώτη φορά, η ίδια εγκατάσταση θα παράγει μη επανδρωμένα συστήματα και για τον Στρατό, και για το Ναυτικό, και για την Αεροπορία, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός συστήματος — σχεδιασμό, έρευνα, παραγωγή, συντήρηση, αναβάθμιση και επιχειρησιακή αξιοποίηση.

Τι θα παράγεται εκεί

Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται γραμμές παραγωγής για drones κλάσης Ι και ΙΙ, ερευνητικά προγράμματα για drones κλάσης ΙΙΙ, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, υποβρύχια μη επανδρωμένα συστήματα, καθώς και κατασκευή αντι-drone συστημάτων.

Οι στόχοι παραγωγής είναι συγκεκριμένοι: αύξηση της ετήσιας παραγωγής drones κλάσης Ι από τα σημερινά 4.000 σε τουλάχιστον 10.000, παράλληλα με τουλάχιστον 300 drones κλάσης ΙΙ, 300 μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους και 300 αντι-drone συστήματα ετησίως, με ταυτόχρονη ανάπτυξη δυνατοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης για σκάφη επιφανείας και υποβρύχια.