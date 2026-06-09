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Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον 3ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων 2026
Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον 3ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων 2026
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026
Παρατείνεται έως και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον 3ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους νέους και νέες να δηλώσουν συμμετοχή και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 στο 7ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Περάματος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής και αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την ανάδειξη των ταλέντων των νέων και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των νέων για τη δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, υλοποιείται παράλληλα ενημερωτική καμπάνια προβολής στο δίκτυο της ΣΤΑΣΥ, σε σταθμούς και συρμούς του Μετρό, με στόχο την ευρύτερη διάδοση της πρωτοβουλίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσα από πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων EuroSkills. Οι διακριθέντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα προετοιμασίας, με στόχο τη συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο EuroSkills 2027.
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εδώ.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 στο 7ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Περάματος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής και αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την ανάδειξη των ταλέντων των νέων και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των νέων για τη δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, υλοποιείται παράλληλα ενημερωτική καμπάνια προβολής στο δίκτυο της ΣΤΑΣΥ, σε σταθμούς και συρμούς του Μετρό, με στόχο την ευρύτερη διάδοση της πρωτοβουλίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσα από πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων EuroSkills. Οι διακριθέντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα προετοιμασίας, με στόχο τη συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο EuroSkills 2027.
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εδώ.
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