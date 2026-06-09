Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωσης 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Μεταναστευτικό

Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωσης 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Η διάσωση των μεταναστών στους Καλούς Λιμένες Κρήτης έγινε το πρωί της Τρίτης (9/6) υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος

Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωσης 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες
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Τουλάχιστον 132 αλλοδαποί μετανάστες περισυνελέγησαν από το Λιμενικό Σώμα κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Η διάσωση έγινε το πρωί της Τρίτης (9/6) υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Στην πρώτη επιχείρηση, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε και διέσωσε 48 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο, 32 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση σε θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου περιπολικό σκάφος του Λιμενικού διέσωσε περίπου 84 αλλοδαπούς που επέβαιναν επίσης σε λέμβο.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
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