Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Σε ποια περιοχή της Αττικής τοποθετήθηκε νέος φωτισμός σε 60 χιλιομέτρων;
Ένα σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας ολοκληρώθηκε, με την εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού LED σε περισσότερα από 60 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, βελτιώνοντας τις συνθήκες μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες.
Ένα σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας ολοκληρώθηκε, με την εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού LED σε περισσότερα από 60 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, βελτιώνοντας τις συνθήκες μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες.
Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας ολοκλήρωσε ένα μεγάλο έργο φωτισμού που αλλάζει την εικόνα των βασικών οδικών αξόνων της περιοχής. Πάνω από 60 χιλιόμετρα δρόμων απέκτησαν σύγχρονα αυτόνομα φωτιστικά LED, ενισχύοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και την ποιότητα των μετακινήσεων.
Η σημαντικότερη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών, όπου περισσότερα από 40 χιλιόμετρα δρόμου φωτίζονται πλέον πλήρως. Πρόκειται για έναν άξονα που για πολλές δεκαετίες παρέμενε χωρίς επαρκή φωτισμό κατά τις νυχτερινές ώρες, δημιουργώντας αυξημένους κινδύνους για τους οδηγούς.
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