Ο Σι Τζινπίνγκ πετάει το γάντι στις ΗΠΑ στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Στην αντεπίθεση η Κίνα με το μοντέλο ανοιχτού κώδικα

Ο Κινέζος πρόεδρος προώθησε τα μοντέλα ανοιχτού κώδικα, ανακοίνωσε νέα συμμαχία 29 χωρών και κάλεσε τις αναπτυσσόμενες οικονομίες να ενταχθούν στη νέα κινεζική πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη

τεχνολογία ανοιχτού κώδικα (open source) και να αμφισβητήσει την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στη διαμόρφωση των κανόνων που θα διέπουν τον ταχέως εξελισσόμενο αυτόν τομέα.



Μιλώντας στην τελετή έναρξης του Παγκόσμιου Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (WAIC) στη Σαγκάη, ο Σι κάλεσε τις χώρες να «αδράξουν τη σπάνια ιστορική ευκαιρία» που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανοιχτού κώδικα και δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες στον τομέα της AI. Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο να δημιουργηθούν «νέες ιστορικές αδικίες» εξαιτίας της άνισης πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες.















Αντίπαλο δέος στην αμερικανική πρωτοβουλία Στην ομιλία του, ο Σι παρουσίασε την κινεζική συμμαχία για την τεχνητή νοημοσύνη ως αντίβαρο στη διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών «Pax Silica», η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού στην AI και στα κρίσιμα ορυκτά. Αν και απέφυγε να κατονομάσει τις ΗΠΑ, το μήνυμα ήταν σαφές.



Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία τα κινεζικά μοντέλα AI ανοιχτού βάρους (open-weight) καταγράφουν σημαντική πρόοδο απέναντι στα ιδιόκτητα συστήματα αμερικανικών εταιρειών, όπως η OpenAI και η Anthropic.



Κλείσιμο Moonshot AI, με έδρα το Πεκίνο, παρουσίασε το Kimi K3, το οποίο χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα στον κόσμο με βάση τον αριθμό των παραμέτρων. Η ανακοίνωση ήρθε έναν μήνα μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να αποσύρει τα πλέον προηγμένα μοντέλα της Anthropic, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.



Έμφαση στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης Ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε επίσης ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να παραμένουν υπό ανθρώπινο έλεγχο και κάλεσε τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών για τη διαχείριση των κινδύνων της AI.



Πρόκειται για τις πιο ξεκάθαρες μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ζήτησε τη λήψη μέτρων ώστε να αποτραπούν σενάρια απώλειας ελέγχου, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτόνομα συστήματα AI τα οποία ενδέχεται να διαφεύγουν της ανθρώπινης εποπτείας και ελέγχου.



«Η Κίνα θα ηγηθεί του κόσμου» Ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (WAICO), που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Κίνας και στον οποίο προσχώρησαν 29 χώρες την Πέμπτη, αποτελεί «ορόσημο στην ιστορία της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης» και ανταποκρίνεται στο αίτημα των χωρών του Παγκόσμιου Νότου για μεγαλύτερη συμμετοχή στη διακυβέρνηση της AI.



Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ παρουσίασε την Παρασκευή το Πεκίνο ως τον βασικό εκφραστή μιας νέας παγκόσμιας τάξης στην τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιώντας το κορυφαίο τεχνολογικό συνέδριο της χώρας για να προωθήσει τηνκαι να αμφισβητήσει την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στη διαμόρφωση των κανόνων που θα διέπουν τον ταχέως εξελισσόμενο αυτόν τομέα.Μιλώντας στην τελετή έναρξης τουστη, ο Σι κάλεσε τις χώρες να «αδράξουν τη σπάνια ιστορική ευκαιρία» που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανοιχτού κώδικα και δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες στον τομέα της AI. Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο να δημιουργηθούν «νέες ιστορικές αδικίες» εξαιτίας της άνισης πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες.Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν μέχρι σήμερα τη σαφέστερη διατύπωση της φιλοδοξίας του Σι να διαμορφώσει το παγκόσμιο πλαίσιο διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Κινέζος ηγέτης παρουσίασε τα μοντέλα ανοιχτού κώδικα ως ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και τοποθέτησε το Πεκίνο ως εναλλακτικό πόλο απέναντι στην Ουάσιγκτον, σε μια κρίσιμη περίοδο της διεθνούς κούρσας για την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία.Συγκρίνοντας τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης με την εφεύρεση της ατμομηχανής και του ηλεκτρισμού, ο Κινέζος πρόεδρος περιέγραψε ένα όραμα στο οποίο η Κίνα θα μοιράζεται τεχνολογία και τεχνογνωσία AI με χώρες του Παγκόσμιου Νότου, ενώ παράλληλα θα ηγείται των διεθνών προσπαθειών για τη δημιουργία κανόνων και προτύπων που θα διέπουν την αναδυόμενη αυτή τεχνολογία.Στην ομιλία του, ο Σι παρουσίασε την κινεζική συμμαχία για την τεχνητή νοημοσύνη ως αντίβαρο στη διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού στην AI και στα κρίσιμα ορυκτά. Αν και απέφυγε να κατονομάσει τις ΗΠΑ, το μήνυμα ήταν σαφές.Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία τα κινεζικά μοντέλα AI ανοιχτού βάρους (open-weight) καταγράφουν σημαντική πρόοδο απέναντι στα ιδιόκτητα συστήματα αμερικανικών εταιρειών, όπως ηκαι ηΤην ίδια ημέρα, η κινεζική νεοφυής εταιρείαμε έδρα το Πεκίνο, παρουσίασε το, το οποίο χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα στον κόσμο με βάση τον αριθμό των παραμέτρων. Η ανακοίνωση ήρθε έναν μήνα μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να αποσύρει τα πλέον προηγμένα μοντέλα της Anthropic, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.υπογράμμισε επίσης ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να παραμένουν υπό ανθρώπινο έλεγχο και κάλεσε τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών για τη διαχείριση των κινδύνων της AI.Πρόκειται για τις πιο ξεκάθαρες μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ζήτησε τη λήψη μέτρων ώστε να αποτραπούν σενάρια απώλειας ελέγχου, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτόνομα συστήματα AI τα οποία ενδέχεται να διαφεύγουν της ανθρώπινης εποπτείας και ελέγχου.Ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι ο, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Κίνας και στον οποίο προσχώρησαν 29 χώρες την Πέμπτη, αποτελεί «ορόσημο στην ιστορία της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης» και ανταποκρίνεται στο αίτημα των χωρών του Παγκόσμιου Νότου για μεγαλύτερη συμμετοχή στη διακυβέρνηση της AI.

Όπως ανακοίνωσε, η Κίνα θα προσφέρει επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και θα δημιουργήσει κέντρα συνεργασίας με τις χώρες των BRICS, της ASEAN, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικανικής Ένωσης, συνδέοντας έτσι την κινεζική «διπλωματία της AI» με ισχυρές διεθνείς συμμαχίες στις οποίες το Πεκίνο διαθέτει ήδη σημαντική επιρροή.



«Το μήνυμα του Σι είναι ξεκάθαρο: η Κίνα δεν πρόκειται να ακολουθήσει κανέναν ούτε στην τεχνολογία ούτε στα πρότυπα της τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, φιλοδοξεί να ηγηθεί παγκοσμίως και στους δύο αυτούς τομείς», σχολίασε ο Τζορτζ Τσεν, επικεφαλής Ψηφιακής Στρατηγικής του συμβουλευτικού ομίλου The Asia Group.



«Το μήνυμα του Σι είναι ταυτόχρονα δήλωση προθέσεων αλλά και προειδοποίηση: η Κίνα δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να της υπαγορεύσει τι θα κάνει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε.



Πρώτη δοκιμασία ενόψει διαλόγου ΗΠΑ – Κίνας Η διοργάνωση του WAIC, που πραγματοποιείται από τις 17 έως τις 20 Ιουλίου, συμπίπτει με την προετοιμασία των πρώτων διακυβερνητικών συνομιλιών ΗΠΑ και Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, μετατρέποντας το συνέδριο από μια απλή έκθεση τεχνολογίας σε μια πρώτη δοκιμασία για τον τρόπο με τον οποίο το Πεκίνο σκοπεύει να διεκδικήσει επιρροή στη διαμόρφωση των παγκόσμιων κανόνων για την AI.



Οι δύο υπερδυνάμεις παρουσίασαν αντικρουόμενα οράματα και στον διάλογο του ΟΗΕ για την τεχνητή νοημοσύνη την περασμένη εβδομάδα. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η υπερβολική ρύθμιση μπορεί να ανακόψει την καινοτομία, ενώ η Κίνα προέβαλε τα χαμηλού κόστους μοντέλα ανοιχτού κώδικα ως μέσο περιορισμού των παγκόσμιων ανισοτήτων στην πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη.



Στους συμμετέχοντες του συνεδρίου, εκτός από τις κορυφαίες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας, περιλαμβάνονται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ και ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσανβιρακούλ.