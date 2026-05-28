Οργανωμένο «εργοστάσιο» κάνναβης μέσα στο δάσος εντοπίστηκε στην Ευρυτανία, χειροπέδες σε δύο άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
Δενδρύλια κάνναβης Κάνναβη Αστυνομία Συλλήψεις

Οργανωμένο «εργοστάσιο» κάνναβης μέσα στο δάσος εντοπίστηκε στην Ευρυτανία, χειροπέδες σε δύο άτομα

Στον χώρο εντοπίστηκαν 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης, δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

Οργανωμένο «εργοστάσιο» κάνναβης μέσα στο δάσος εντοπίστηκε στην Ευρυτανία, χειροπέδες σε δύο άτομα
Σε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύσβατη δασική περιοχή της Ευρυτανίας, στη θέση «Βράχος», εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, η οποία είχε αναπτυχθεί σε αποψιλωμένη έκταση περίπου 4 στρεμμάτων, μέσα σε πυκνή φυσική βλάστηση ελάτης.

Στο σημείο βρέθηκε πλήρως διαμορφωμένη εγκατάσταση καλλιέργειας, που περιλάμβανε αυτοσχέδιο θερμοκήπιο με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης γεμάτες χώμα και σπόρους κάνναβης, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονταν ήδη σε στάδιο ανάπτυξης.

Παράλληλα εντοπίστηκαν 7 δενδρύλλια κάνναβης με πλήρες ριζικό σύστημα, ύψους έως 20 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν από τις αρχές, καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης, που προέρχονταν από προηγούμενη συγκομιδή.

Οργανωμένο «εργοστάσιο» κάνναβης μέσα στο δάσος εντοπίστηκε στην Ευρυτανία, χειροπέδες σε δύο άτομα


Η καλλιέργεια, σύμφωνα με την αστυνομία, διέθετε οργανωμένο και εκτεταμένο δίκτυο υποδομών, καθώς είχε εγκατασταθεί αρδευτικό σύστημα μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων, το οποίο αντλούσε νερό από παρακείμενο χείμαρρο, εξασφαλίζοντας την πλήρη υδροδότηση της φυτείας.

Στον χώρο είχαν δημιουργηθεί επίσης πρόχειρα καταλύματα με σκηνές, όπου βρέθηκαν τρόφιμα, είδη ένδυσης και στρώματα, ενώ κατασχέθηκαν καλλιεργητικά εργαλεία, λιπάσματα, φωτοβολταϊκός εξοπλισμός και λοιπά αντικείμενα που σχετίζονταν με τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Οργανωμένο «εργοστάσιο» κάνναβης μέσα στο δάσος εντοπίστηκε στην Ευρυτανία, χειροπέδες σε δύο άτομα
Κλείσιμο


Κατά τη διάρκεια της οργανωμένης επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί από αστυνομικές δυνάμεις του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου με τη συνδρομή ΟΠΚΕ, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίστηκαν να εκτελούν καλλιεργητικές εργασίες.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, καθώς και χρηματικά ποσά ύψους 320 ευρώ και 1.000 λεκ Αλβανίας.

Οργανωμένο «εργοστάσιο» κάνναβης μέσα στο δάσος εντοπίστηκε στην Ευρυτανία, χειροπέδες σε δύο άτομα

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας και παραπέμφθηκαν σε ανακριτικές αρχές με κακουργηματική δικογραφία.

Οργανωμένο «εργοστάσιο» κάνναβης μέσα στο δάσος εντοπίστηκε στην Ευρυτανία, χειροπέδες σε δύο άτομα
Οργανωμένο «εργοστάσιο» κάνναβης μέσα στο δάσος εντοπίστηκε στην Ευρυτανία, χειροπέδες σε δύο άτομα
Οργανωμένο «εργοστάσιο» κάνναβης μέσα στο δάσος εντοπίστηκε στην Ευρυτανία, χειροπέδες σε δύο άτομα
Οργανωμένο «εργοστάσιο» κάνναβης μέσα στο δάσος εντοπίστηκε στην Ευρυτανία, χειροπέδες σε δύο άτομα
Οργανωμένο «εργοστάσιο» κάνναβης μέσα στο δάσος εντοπίστηκε στην Ευρυτανία, χειροπέδες σε δύο άτομα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης