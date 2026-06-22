Δεν προέκυψαν σημάδια κακοποίησης για το 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στην Πάτρα, ελεύθερη η μητέρα
ΕΛΛΑΔΑ
Βρέφος Πάτρα Ιατροδικαστής Καραμανδάνειο

Δεν προέκυψαν σημάδια κακοποίησης για το 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στην Πάτρα, ελεύθερη η μητέρα

Το 7 μηνών βρέφος εισήχθη στο Καραμανδάνειο το Σάββατο φέροντας κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι.

Δεν προέκυψαν σημάδια κακοποίησης για το 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στην Πάτρα, ελεύθερη η μητέρα
Συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών το 7 μηνών βρέφος το οποίο φέρει κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι. Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε σημάδια κακοποίησης. 

Το βρέφος είναι καλά στην υγεία του και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση από τα τραύματα που φέρει δεν προκύπτει τελικά κακοποίηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η μητέρα συνελήφθη και σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη πλημμεληματικού χαρακτήρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αφέθηκε ελεύθερη, αφού πρώτα ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Υπενθυμίζεται, ότι το 7 μηνών βρέφος εισήχθη στο Καραμανδάνειο το Σάββατο (20/6) φέροντας κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του κινητοποίησε τους γιατρούς και την ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η μητέρα υποστήριξε ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι που το είχαν, ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια, τη στιγμή που εκείνη έφυγε από τον χώρο για να πάει να φτιάξει γάλα για το άλλο τους παιδί.

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