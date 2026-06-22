Συμπόσιο «Στρες - Ευζωία και Μακροβιότητα» στις Σπέτσες από 13 - 17 Ιουλίου

Η Ψυχολόγος και θεραπεύτρια Γιόγκα, μέσα από βιωματικά εργαστήρια διαλογισμού, γιόγκα και τεχνικών αναπνοής θα συμβάλει στην επαναφορά της ηρεμίας του νευρικού συστήματος.Η Ψυχοθεραπεύτρια και Συγγραφέαςθα μας δείξει την τέχνη της αυτοφροντίδας και τον τρόπο να έχουμε μια αρμονική σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους.Το Συμποσίο των Σπετσών θα είναι μια Εμπειρία αφιερωμένη «στην Τέχνη του Βίου».Η μέρα θα ξεκινάει με πρωινή γιόγκα, βιωματικά εργαστήρια και πρακτικές ενσυνειδητότητας. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν τις ομιλίες και θα έχουν την ευκαιρία της επικοινωνίας ώστε να εμβαθύνουν κάνοντας έναν ουσιαστικό διάλογο με τους ομιλητές και μεταξύ τους, σε ένα ζεστό περιβάλλον χαλάρωσης και σύνδεσης, το οποίο θα πλαισιώνεται από βραδιές ζωντανής μουσικής.Στόχος δεν είναι μόνο η γνώση, αλλά η δημιουργία μιας κοινότητας ανθρώπων που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και το ίδιο όραμα για μια πιο ισορροπημένη ζωή.Συμπόσιο- Σπετσών 2026: «Στρες - Ευζωία και Μακροβιότητα»Ημερομηνίες: 13 – 17 Ιουλίου 2026Πληροφορίες &:Εγγραφές:Διαμονή: Spetses Hotel [W: spetses–hotel.gr/ T:22980 72602/ Email: info@spetseshotel.gr]