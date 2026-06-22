Οι σύγχρονοι μηχανισμοί ωρίμανσης ιδεών, που μειώνουν το ρίσκο, επιταχύνουν την εφαρμογή και βοηθούν τις πόλεις να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Συμπόσιο «Στρες - Ευζωία και Μακροβιότητα» στις Σπέτσες από 13 - 17 Ιουλίου
Συμπόσιο «Στρες - Ευζωία και Μακροβιότητα» στις Σπέτσες από 13 - 17 Ιουλίου
Το συμπόσιο αποτελεί μια πρόσκληση για μια ολιστική επανεκκίνηση (reset), σε ένα περιβάλλον όπου η ηρεμία της θάλασσας και η γραφική αρχιτεκτονική του νησιού των Σπετσών λειτουργούν ως το ιδανικό σκηνικό αποσυμπίεσης
Το συμπόσιο «Στρες - Ευζωία και Μακροβιότητα» θα πραγματοποιηθεί στο νησί των Σπετσών από τις 13 έως τις 17 Ιουλίου με την ιδιαίτερη φιλοξενία του «Ξενοδοχείου Σπέτσες».
Η ευζωία δεν είναι πολυτέλεια, είναι η ύψιστη μορφή αυτοφροντίδας.
Σε έναν κόσμο που μας ζητά διαρκώς περισσότερα και σε μία εποχή όπου η ταχύτητα και οι πληροφορίες μας ξεπερνούν, η επιλογή να σταματήσουμε για λίγο και να φροντίσουμε τον εαυτό μας είναι μια επαναστατική πράξη.
Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να επανασυνδεθούμε με τον εαυτό μας και να αναδείξουμε εκείνες τις πρακτικές που προάγουν μια υγιή και ισορροπημένη ζωή.
Το συμπόσιο αποτελεί μια πρόσκληση για μια ολιστική επανεκκίνηση (reset), σε ένα περιβάλλον όπου η ηρεμία της θάλασσας και η γραφική αρχιτεκτονική του νησιού των Σπετσών λειτουργούν ως το ιδανικό σκηνικό αποσυμπίεσης.
Οι συμμετέχοντες θα ζήσουν μια εμπειρία αφιερωμένη στη βαθύτερη κατανόηση της ευζωίας και της υγιούς μακροζωίας.
Το συμπόσιο φιλοξενεί τον Καθηγητή Γεώργιο Χρούσο, έναν από τους πλέον διακεκριμένους επιστήμονες παγκοσμίως στην έρευνα του στρες. Μαζί του, μια επίλεκτη ομάδα, από ερευνητές, γιατρούς, βιολόγους, ψυχοθεραπευτές, διατροφολόγους, και θεραπευτές γιόγκα θα μοιραστούν μαζί μας, πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές, ενώνοντας την επιστήμη της πρόληψης με την καθημερινή ζωή. Θα επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το "ευ ζην", και την φροντίδα του εαυτού μας.
Ο Δρ. Γεώργιος Χρούσος, είναι μια παγκόσμια αυθεντία στον τομέα της Ενδοκρινολογίας. Έχει αναγνωριστεί διεθνώς για την έρευνά του στο σύστημα του στρες και είναι ένας από τους επιστήμονες με τις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές παγκοσμίως. Θα μας εξηγήσει ότι το στρες δεν είναι «κακό» από τη φύση του, αλλά παρεξηγημένο. Είναι ένας αρχέγονος μηχανισμός επιβίωσης, που στη σύγχρονη εποχή μετατράπηκε σε σιωπηλό εχθρό. Θα μάθουμε να διακρίνουμε το δημιουργικό στρες (eustress), που μας δίνει κίνητρο και ενέργεια, από το τοξικό στρες (distress) που πυροδοτεί τη φθορά.
Ο Δρ. Στάθης Γκόνος, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος επιστήμονας, είναι ειδικός στα γενετικά και περιβαλλοντικά αίτια της γήρανσης και της μακροβιότητας. Θα μας αποκαλύψει ότι «το DNA δεν είναι το πεπρωμένο μας», καθώς τα γονίδιά μας μοιάζουν με διακόπτες φωτισμού και οι καθημερινές μας επιλογές είναι το χέρι που τους ανάβει ή τους σβήνει. Η Επιγενετική μας διδάσκει ότι η διατροφή, η κίνηση και η ψυχολογία μας μπορούν να «σιωπήσουν» γονίδια που προδιαθέτουν για ασθένειες. Συνεπώς, η μακροβιότητα είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των επιλογών που κάνουμε κάθε μέρα.
Η Δρ. Καλλιόπη (Πόπη) Καλαϊτζή, πρωτοπόρος στην Ελλάδα στη Lifestyle Medicine, ενώνει την Επιστήμη με την καθημερινή ζωή, εστιάζοντας στην πρόληψη. Με μια ολιστική προσέγγιση θα μας δείξει πώς μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην Υγεία, αλλά και στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής.
Ο Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας Τρύφων Ζαχαριάδης θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς το βλέμμα των άλλων μετατρέπεται σε πεδίο άγχους. Μέσα από τη βαθιά του γνώση για την ανθρώπινη ψυχή, θα εξερευνήσουμε πώς οι εσωτερικές μας συγκρούσεις και τα τραύματα του παρελθόντος καθορίζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε την πίεση σήμερα.
Ο Συμπεριφοριστής Διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ζερβός θα αναζητήσει τις συναισθηματικές ρίζες της διατροφής μας και θα μας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το σώμα μας και τη τροφή με ενσυνείδητο (mindful) τρόπο. Θα συνειδητοποιήσουμε γιατί καταφεύγουμε στο φαγητό όταν νιώθουμε άγχος και πώς να σπάσουμε τον κύκλο μεταξύ συναισθήματος και υπερφαγίας.
Η ευζωία δεν είναι πολυτέλεια, είναι η ύψιστη μορφή αυτοφροντίδας.
Σε έναν κόσμο που μας ζητά διαρκώς περισσότερα και σε μία εποχή όπου η ταχύτητα και οι πληροφορίες μας ξεπερνούν, η επιλογή να σταματήσουμε για λίγο και να φροντίσουμε τον εαυτό μας είναι μια επαναστατική πράξη.
Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να επανασυνδεθούμε με τον εαυτό μας και να αναδείξουμε εκείνες τις πρακτικές που προάγουν μια υγιή και ισορροπημένη ζωή.
Το συμπόσιο αποτελεί μια πρόσκληση για μια ολιστική επανεκκίνηση (reset), σε ένα περιβάλλον όπου η ηρεμία της θάλασσας και η γραφική αρχιτεκτονική του νησιού των Σπετσών λειτουργούν ως το ιδανικό σκηνικό αποσυμπίεσης.
Οι συμμετέχοντες θα ζήσουν μια εμπειρία αφιερωμένη στη βαθύτερη κατανόηση της ευζωίας και της υγιούς μακροζωίας.
Το συμπόσιο φιλοξενεί τον Καθηγητή Γεώργιο Χρούσο, έναν από τους πλέον διακεκριμένους επιστήμονες παγκοσμίως στην έρευνα του στρες. Μαζί του, μια επίλεκτη ομάδα, από ερευνητές, γιατρούς, βιολόγους, ψυχοθεραπευτές, διατροφολόγους, και θεραπευτές γιόγκα θα μοιραστούν μαζί μας, πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές, ενώνοντας την επιστήμη της πρόληψης με την καθημερινή ζωή. Θα επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το "ευ ζην", και την φροντίδα του εαυτού μας.
Ο Δρ. Γεώργιος Χρούσος, είναι μια παγκόσμια αυθεντία στον τομέα της Ενδοκρινολογίας. Έχει αναγνωριστεί διεθνώς για την έρευνά του στο σύστημα του στρες και είναι ένας από τους επιστήμονες με τις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές παγκοσμίως. Θα μας εξηγήσει ότι το στρες δεν είναι «κακό» από τη φύση του, αλλά παρεξηγημένο. Είναι ένας αρχέγονος μηχανισμός επιβίωσης, που στη σύγχρονη εποχή μετατράπηκε σε σιωπηλό εχθρό. Θα μάθουμε να διακρίνουμε το δημιουργικό στρες (eustress), που μας δίνει κίνητρο και ενέργεια, από το τοξικό στρες (distress) που πυροδοτεί τη φθορά.
Ο Δρ. Στάθης Γκόνος, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος επιστήμονας, είναι ειδικός στα γενετικά και περιβαλλοντικά αίτια της γήρανσης και της μακροβιότητας. Θα μας αποκαλύψει ότι «το DNA δεν είναι το πεπρωμένο μας», καθώς τα γονίδιά μας μοιάζουν με διακόπτες φωτισμού και οι καθημερινές μας επιλογές είναι το χέρι που τους ανάβει ή τους σβήνει. Η Επιγενετική μας διδάσκει ότι η διατροφή, η κίνηση και η ψυχολογία μας μπορούν να «σιωπήσουν» γονίδια που προδιαθέτουν για ασθένειες. Συνεπώς, η μακροβιότητα είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των επιλογών που κάνουμε κάθε μέρα.
Η Δρ. Καλλιόπη (Πόπη) Καλαϊτζή, πρωτοπόρος στην Ελλάδα στη Lifestyle Medicine, ενώνει την Επιστήμη με την καθημερινή ζωή, εστιάζοντας στην πρόληψη. Με μια ολιστική προσέγγιση θα μας δείξει πώς μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην Υγεία, αλλά και στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής.
Ο Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας Τρύφων Ζαχαριάδης θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς το βλέμμα των άλλων μετατρέπεται σε πεδίο άγχους. Μέσα από τη βαθιά του γνώση για την ανθρώπινη ψυχή, θα εξερευνήσουμε πώς οι εσωτερικές μας συγκρούσεις και τα τραύματα του παρελθόντος καθορίζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε την πίεση σήμερα.
Ο Συμπεριφοριστής Διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ζερβός θα αναζητήσει τις συναισθηματικές ρίζες της διατροφής μας και θα μας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το σώμα μας και τη τροφή με ενσυνείδητο (mindful) τρόπο. Θα συνειδητοποιήσουμε γιατί καταφεύγουμε στο φαγητό όταν νιώθουμε άγχος και πώς να σπάσουμε τον κύκλο μεταξύ συναισθήματος και υπερφαγίας.
Η Ψυχολόγος και θεραπεύτρια Γιόγκα Ειρήνη Ζερβού-Στεφάνου, μέσα από βιωματικά εργαστήρια διαλογισμού, γιόγκα και τεχνικών αναπνοής θα συμβάλει στην επαναφορά της ηρεμίας του νευρικού συστήματος.
Η Ψυχοθεραπεύτρια και Συγγραφέας Λένα Καραμαλή θα μας δείξει την τέχνη της αυτοφροντίδας και τον τρόπο να έχουμε μια αρμονική σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους.
Το Συμποσίο των Σπετσών θα είναι μια Εμπειρία αφιερωμένη «στην Τέχνη του Βίου».
Η μέρα θα ξεκινάει με πρωινή γιόγκα, βιωματικά εργαστήρια και πρακτικές ενσυνειδητότητας. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν τις ομιλίες και θα έχουν την ευκαιρία της επικοινωνίας ώστε να εμβαθύνουν κάνοντας έναν ουσιαστικό διάλογο με τους ομιλητές και μεταξύ τους, σε ένα ζεστό περιβάλλον χαλάρωσης και σύνδεσης, το οποίο θα πλαισιώνεται από βραδιές ζωντανής μουσικής.
Στόχος δεν είναι μόνο η γνώση, αλλά η δημιουργία μιας κοινότητας ανθρώπων που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και το ίδιο όραμα για μια πιο ισορροπημένη ζωή.
Info:
Συμπόσιο- Σπετσών 2026: «Στρες - Ευζωία και Μακροβιότητα»
Ημερομηνίες: 13 – 17 Ιουλίου 2026
Πληροφορίες &:Εγγραφές:
https://spetses-symposium.gr/
Διαμονή: Spetses Hotel [W: spetses–hotel.gr/ T:22980 72602/ Email: info@spetseshotel.gr]
Η Ψυχοθεραπεύτρια και Συγγραφέας Λένα Καραμαλή θα μας δείξει την τέχνη της αυτοφροντίδας και τον τρόπο να έχουμε μια αρμονική σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους.
Το Συμποσίο των Σπετσών θα είναι μια Εμπειρία αφιερωμένη «στην Τέχνη του Βίου».
Η μέρα θα ξεκινάει με πρωινή γιόγκα, βιωματικά εργαστήρια και πρακτικές ενσυνειδητότητας. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν τις ομιλίες και θα έχουν την ευκαιρία της επικοινωνίας ώστε να εμβαθύνουν κάνοντας έναν ουσιαστικό διάλογο με τους ομιλητές και μεταξύ τους, σε ένα ζεστό περιβάλλον χαλάρωσης και σύνδεσης, το οποίο θα πλαισιώνεται από βραδιές ζωντανής μουσικής.
Στόχος δεν είναι μόνο η γνώση, αλλά η δημιουργία μιας κοινότητας ανθρώπων που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και το ίδιο όραμα για μια πιο ισορροπημένη ζωή.
Info:
Συμπόσιο- Σπετσών 2026: «Στρες - Ευζωία και Μακροβιότητα»
Ημερομηνίες: 13 – 17 Ιουλίου 2026
Πληροφορίες &:Εγγραφές:
https://spetses-symposium.gr/
Διαμονή: Spetses Hotel [W: spetses–hotel.gr/ T:22980 72602/ Email: info@spetseshotel.gr]
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