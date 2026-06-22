Οι σύγχρονοι μηχανισμοί ωρίμανσης ιδεών, που μειώνουν το ρίσκο, επιταχύνουν την εφαρμογή και βοηθούν τις πόλεις να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Μητέρα της Έμμας για τον βανδαλισμό του μνημείου του Αντώνη Καργιώτη: «Όσο κι αν προσπαθούν, δεν θα ξεχαστούν»
Μητέρα της Έμμας για τον βανδαλισμό του μνημείου του Αντώνη Καργιώτη: «Όσο κι αν προσπαθούν, δεν θα ξεχαστούν»
Η Κέλλυ Καμπάκη αναφέρθηκε στην απομάκρυνση του μνημείου στο λιμάνι του Πειραιά και συνέδεσε την υπόθεση με τους επανειλημμένους βανδαλισμούς στο σημείο όπου σκοτώθηκε η κόρη της στη Θεσσαλονίκη
Με ανάρτησή της στα social media, η μητέρα της 21χρονης Έμμας, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2022, εξέφρασε την αντίδρασή της για την απομάκρυνση του μνημείου που είχε δημιουργηθεί στη μνήμη του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά.
Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες που, όπως αναφέρει, απεικονίζουν την κατάσταση του μνημείου πριν και μετά την απομάκρυνσή του από το σημείο της Πύλης Ε3, εκεί όπου τον Σεπτέμβριο του 2023 ο 36χρονος Αντώνης Καργιώτης έχασε τη ζωή του όταν μέλη του πληρώματος επιβατηγού πλοίου τον απώθησαν από τον καταπέλτη στη θάλασσα.
Στην ανάρτησή της η Κέλλυ Καμπάκη σημειώνει ότι το μνημείο είχε βανδαλιστεί επανειλημμένα και υποστηρίζει ότι, μετά από 14 περιστατικά φθοράς, «την 15η τα εξαφάνισαν όλα».
Παράλληλα, συνέδεσε την υπόθεση με τους βανδαλισμούς που έχουν σημειωθεί κατά καιρούς στο σημείο της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η κόρη της Έμμα, αφήνοντας αιχμές για όσους επιθυμούν να σβήσουν τη μνήμη των θυμάτων.
«Όπως και στην περίπτωση της Έμμας στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης, κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να θυμούνται. Όμως ο Αντώνης και η Έμμα, όσο και να προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους, δεν θα ξεχαστούν», έγραψε χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Αυτό είναι το πριν και το μετά του μνημείου του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά Πύλη Ε3 εκεί που είναι τα Κρητικά καράβια!
Εκεί που δολοφόνησαν τον Αντώνη εν ψυχρό σπρώχνοντας τον στο νερό ενώ δεν ήξερε κολύμπι !!
Μετά από 14 βανδαλισμούς την 15η τα εξαφάνισαν όλα !!
Οπως και στην περίπτωση της #Εμμα στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να θυμούνται … όμως ο Αντώνης και η Εμμα όσο και να προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ !»
Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες που, όπως αναφέρει, απεικονίζουν την κατάσταση του μνημείου πριν και μετά την απομάκρυνσή του από το σημείο της Πύλης Ε3, εκεί όπου τον Σεπτέμβριο του 2023 ο 36χρονος Αντώνης Καργιώτης έχασε τη ζωή του όταν μέλη του πληρώματος επιβατηγού πλοίου τον απώθησαν από τον καταπέλτη στη θάλασσα.
Στην ανάρτησή της η Κέλλυ Καμπάκη σημειώνει ότι το μνημείο είχε βανδαλιστεί επανειλημμένα και υποστηρίζει ότι, μετά από 14 περιστατικά φθοράς, «την 15η τα εξαφάνισαν όλα».
Παράλληλα, συνέδεσε την υπόθεση με τους βανδαλισμούς που έχουν σημειωθεί κατά καιρούς στο σημείο της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η κόρη της Έμμα, αφήνοντας αιχμές για όσους επιθυμούν να σβήσουν τη μνήμη των θυμάτων.
«Όπως και στην περίπτωση της Έμμας στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης, κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να θυμούνται. Όμως ο Αντώνης και η Έμμα, όσο και να προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους, δεν θα ξεχαστούν», έγραψε χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Αυτό είναι το πριν και το μετά του μνημείου του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά Πύλη Ε3 εκεί που είναι τα Κρητικά καράβια!
Εκεί που δολοφόνησαν τον Αντώνη εν ψυχρό σπρώχνοντας τον στο νερό ενώ δεν ήξερε κολύμπι !!
Μετά από 14 βανδαλισμούς την 15η τα εξαφάνισαν όλα !!
Οπως και στην περίπτωση της #Εμμα στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να θυμούνται … όμως ο Αντώνης και η Εμμα όσο και να προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ !»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα