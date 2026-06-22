Μητέρα της Έμμας για τον βανδαλισμό του μνημείου του Αντώνη Καργιώτη: «Όσο κι αν προσπαθούν, δεν θα ξεχαστούν»

Η Κέλλυ Καμπάκη αναφέρθηκε στην απομάκρυνση του μνημείου στο λιμάνι του Πειραιά και συνέδεσε την υπόθεση με τους επανειλημμένους βανδαλισμούς στο σημείο όπου σκοτώθηκε η κόρη της στη Θεσσαλονίκη