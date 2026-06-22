Στη φυλακή ο 20χρονος για τη ληστεία σε βάρος του 25χρονου στη Θεσσαλονίκη: Τον απείλησαν με όπλο, τον φίμωσαν και άρπαξαν €20.000
Στη φυλακή ο 20χρονος για τη ληστεία σε βάρος του 25χρονου στη Θεσσαλονίκη: Τον απείλησαν με όπλο, τον φίμωσαν και άρπαξαν €20.000
Ο 16χρονος αδερφός του, που συνελήφθη ως κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους
Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 20χρονος κατηγορούμενος για τη βίαιη ληστεία σε βάρος 25χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατήγγειλε ότι τον απείλησαν με όπλο, τον φίμωσαν και του άρπαξαν 20.000 ευρώ.
Ο νεαρός διώκεται για απόπειρα εκβίασης, ληστεία από κοινού, καθώς επίσης και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων (διακεκριμένη – κατά περίπτωση), ενώ μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ενώπιον του ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο 16χρονος αδερφός του, που συνελήφθη ως κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο 16χρονοι και ένας 18χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις βασικές κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Μιλώντας στο protothema.gr, το 25χρονο θύμα είχε αναφέρει ότι «με είχαν δεμένο τρεις ώρες σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο και με απειλούσαν με όπλο και πριόνι».
Σύμφωνα με όσα είχε πει, όλα έγιναν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, όταν δέχθηκε να πάει μια φιλική βόλτα με το αυτοκίνητο μαζί με τον 20χρονο - με τον οποίο διατηρεί ερωτικό δεσμό η αδελφή του - και τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους.
«Δεν ήξερα τι θα συνέβαινε και ότι είχαν οργανώσει κάτι τέτοιο όλοι μαζί. Στο αμάξι ήμουν εγώ και οι πέντε κατηγορούμενοι. Με πήγαν στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, με έδεσαν και με απειλούσαν με γεμάτο πιστόλι και ένα πριόνι» δήλωσε και πρόσθεσε πως «τους παρακαλούσα να μη με σκοτώσουν».
Λίγη ώρα αργότερα, οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να του αποσπάσουν τον κωδικό από την εφαρμογή της τράπεζας και έτσι μετέφεραν σε δικό τους λογαριασμό περίπου 20.000 ευρώ.
«Μετά από πολλή πίεση τους έδωσα τον κωδικό της εφαρμογής και έκαναν τη συναλλαγή. Αφού πήραν τα χρήματα και με γύρισαν σπίτι, με απείλησαν να μην το μάθει κανείς και να μην καταγγείλω όσα έγιναν στην αστυνομία. Είπαν ότι ακόμα κι αν μπουν φυλακή, όταν βγουν θα με σκοτώσουν» σημείωσε.
Τα δύο αδέρφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.
Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια.
Ο νεαρός διώκεται για απόπειρα εκβίασης, ληστεία από κοινού, καθώς επίσης και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων (διακεκριμένη – κατά περίπτωση), ενώ μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ενώπιον του ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο 16χρονος αδερφός του, που συνελήφθη ως κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο 16χρονοι και ένας 18χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις βασικές κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Μιλώντας στο protothema.gr, το 25χρονο θύμα είχε αναφέρει ότι «με είχαν δεμένο τρεις ώρες σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο και με απειλούσαν με όπλο και πριόνι».
Σύμφωνα με όσα είχε πει, όλα έγιναν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, όταν δέχθηκε να πάει μια φιλική βόλτα με το αυτοκίνητο μαζί με τον 20χρονο - με τον οποίο διατηρεί ερωτικό δεσμό η αδελφή του - και τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους.
«Δεν ήξερα τι θα συνέβαινε και ότι είχαν οργανώσει κάτι τέτοιο όλοι μαζί. Στο αμάξι ήμουν εγώ και οι πέντε κατηγορούμενοι. Με πήγαν στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, με έδεσαν και με απειλούσαν με γεμάτο πιστόλι και ένα πριόνι» δήλωσε και πρόσθεσε πως «τους παρακαλούσα να μη με σκοτώσουν».
Λίγη ώρα αργότερα, οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να του αποσπάσουν τον κωδικό από την εφαρμογή της τράπεζας και έτσι μετέφεραν σε δικό τους λογαριασμό περίπου 20.000 ευρώ.
«Μετά από πολλή πίεση τους έδωσα τον κωδικό της εφαρμογής και έκαναν τη συναλλαγή. Αφού πήραν τα χρήματα και με γύρισαν σπίτι, με απείλησαν να μην το μάθει κανείς και να μην καταγγείλω όσα έγιναν στην αστυνομία. Είπαν ότι ακόμα κι αν μπουν φυλακή, όταν βγουν θα με σκοτώσουν» σημείωσε.
Τα δύο αδέρφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.
Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα