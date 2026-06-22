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Οδηγός στην Πάτρα χτύπησε 16χρονο με πατίνι και τον άφησε τραυματισμένο στον δρόμο, συνελήφθη λίγο αργότερα
Οδηγός στην Πάτρα χτύπησε 16χρονο με πατίνι και τον άφησε τραυματισμένο στον δρόμο, συνελήφθη λίγο αργότερα
Μετά την πρώτη σύγκρουση, ο ανήλικος φέρεται να συγκρούστηκε και με δεύτερο αυτοκίνητο
Στην σύλληψη ενός οδηγού ο οποίος χτύπησε με το αυτοκίνητο του έναν 16χρονο με που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και στην συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο τροχαίου, προσχώρησαν οι αστυνομικοί στην Πάτρα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, με τον ανήλικο να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς οδηγούσε αυτοκίνητο, το οποίο συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ο 16χρονος. Μετά την πρώτη σύγκρουση, ο ανήλικος φέρεται να συγκρούστηκε και με δεύτερο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, ο οδηγός του πρώτου οχήματος, μετά το τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και άφησε αβοήθητο τον τραυματισμένο 16χρονο.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε σε νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών προχώρησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων του οδηγού. Ακολούθησαν αναζητήσεις και ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε το ίδιο βράδυ έξω από το σπίτι του όπου και συνελήφθη.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία ανήλικο.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου συνεχίζεται από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των συγκρούσεων και ο ρόλος των εμπλεκόμενων οχημάτων.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, με τον ανήλικο να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς οδηγούσε αυτοκίνητο, το οποίο συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ο 16χρονος. Μετά την πρώτη σύγκρουση, ο ανήλικος φέρεται να συγκρούστηκε και με δεύτερο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, ο οδηγός του πρώτου οχήματος, μετά το τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και άφησε αβοήθητο τον τραυματισμένο 16χρονο.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε σε νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών προχώρησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων του οδηγού. Ακολούθησαν αναζητήσεις και ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε το ίδιο βράδυ έξω από το σπίτι του όπου και συνελήφθη.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία ανήλικο.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου συνεχίζεται από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των συγκρούσεων και ο ρόλος των εμπλεκόμενων οχημάτων.
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