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Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Ριτσώνας
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Ριτσώνας
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση - Στο σημείο μετέβησαν 37 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα, 11 οχήματα ενώ σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) σε περιοχή κοντά στην Ριτσώνα και συγκεκριμένα στον Ελεώνα.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.
Στο σημείο μετέβησαν 37 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα, 11 οχήματα ενώ σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.
Η φωτιά όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του permissos.gr ξέσπασε σε καλαμιές, κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της αερογέφυρας της Ριτσώνας. Λίγα λεπτά μετά τις 16:00, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Από την Πυροσβεστική, έγινε γνωστό πως συνελήφθη ένας άνδρας 33 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13.25 στην περιοχή Ελεώνας του Δήμου Θηβαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.
Στο σημείο μετέβησαν 37 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα, 11 οχήματα ενώ σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα του δήμου Θηβαίων Βοιωτίας. Επιχειρούν 37 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026
Η φωτιά όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του permissos.gr ξέσπασε σε καλαμιές, κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της αερογέφυρας της Ριτσώνας. Λίγα λεπτά μετά τις 16:00, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Από την Πυροσβεστική, έγινε γνωστό πως συνελήφθη ένας άνδρας 33 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13.25 στην περιοχή Ελεώνας του Δήμου Θηβαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.
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