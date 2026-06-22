Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Ριτσώνας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Ριτσώνας

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση - Στο σημείο μετέβησαν 37 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα, 11 οχήματα ενώ σηκώθηκε και ένα  ελικόπτερο

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Ριτσώνας
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) σε περιοχή κοντά στην Ριτσώνα και συγκεκριμένα στον Ελεώνα.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.

Στο σημείο μετέβησαν 37 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα, 11 οχήματα ενώ σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο. 
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Η φωτιά όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του permissos.gr ξέσπασε σε καλαμιές, κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της αερογέφυρας της Ριτσώνας.  Λίγα λεπτά μετά τις 16:00, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Από την Πυροσβεστική,  έγινε γνωστό πως συνελήφθη ένας άνδρας 33 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13.25 στην περιοχή Ελεώνας του Δήμου Θηβαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

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