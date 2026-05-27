Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο που έκρυβε η 25χρονη Ρομά τα παιδιά της στην Κρήτη
Στις 11 το ζευγάρι αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια
Σε θερμοκήπιο έκρυβε τα τέσσερα παιδιά της η 25χρονη Ρομά από την Κρήτη μαζί με τον Πακιστανό σύντροφό της, οι οποίοι κατηγορούνται για την κακοποίηση της τρίχρονης κόρης τους, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ.
Η μητέρα μαζί με τον σύντροφό της και τα παιδιά ζούσαν σε μια αποθήκη του θερμοκηπίου που τους είχε παραχωρηθεί καθώς ο Πακιστανός εργαζόταν στα χωράφια του ιδιοκτήτη.
Όπως έχει γίνει γνωστό, η μητέρα άφηνε αρκετές ώρες τα παιδιά μόνα τους ώστε να πάει να εργαστεί. Οι νέες πληροφορίες όμως αναφέρουν πως, πριν βρεθούν τα παιδιά μέσα στην αποθήκη από την Αστυνομία, ήταν ήδη 1,5 μέρα μόνα τους μέσα στην καλύβα.
Στοιχεία δείχνουν ότι τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης (3, 6 και 8 ετών) έχουν κακοποιηθεί. Μάλιστα, τα ευρήματα κάνουν λόγο για συστηματικά και συνεχή χτυπήματα με τα χέρια.
Όσον αφορά το 10 μηνών βρέφος το οποίο βρέθηκε επίσης στην αποθήκη του θερμοκηπίου, δεν είχε χτυπήματα και ήταν υγιές.
Στις 11 το ζευγάρι αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια καθώς τους ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες για τα τρία παιδιά και απόπειρα ανθρωποκτονίας για το 3χρονο.
