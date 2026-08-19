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Διάσωση 46 μεταναστών νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στην Κρήτη
Διάσωση 46 μεταναστών νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στην Κρήτη
Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος
Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών, που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος.
Οι 46 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος.
Οι 46 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
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