Ανησυχία για τον τουρισμό μετά την απόφαση της Ryanair να βάλει τέλος στη βάση της στη Θεσσαλονίκη: Τι προτείνουν οι φορείς

Επιστολή στην Fraport για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ryanair ζητά ο Δήμος Θεσσαλονίκης και καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών & Υποδομών και Τουρισμού, να παρέμβουν στη διαδικασία

Η Ryanair διατηρεί τρία αεροσκάφη στη βάση της στη Θεσσαλονίκη, και λόγω των υψηλών, όπως υποστηρίζει η ίδια, χρεώσεων στάθμευσης προχωρά τώρα στην απόφαση του κλεισίματος από το φθινόπωρο του 2026, εν όψει της χειμερινής περιόδου. Η διατήρηση βάσης από μία αεροπορική εταιρεία σε ένα αεροδρόμιο σημαίνει στην πράξη ότι αυτό λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο αφού συνεπάγεται μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης αλλά και αυξημένες συνδέσεις. Το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη συνεπάγεται περικοπές στα απευθείας δρομολόγια χωρίς ακόμη να είναι σαφές ποιες θα είναι οι συνδέσεις του εξωτερικού που θα βγουν την ερχόμενη χειμερινή (χαμηλή) περίοδο από το κάδρο. Νωρίτερα σήμερα, η ιρλανδική αεροπορική έστειλε πρόσκληση για συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, την Παρασκευή 8 Μαίου, παρουσία του Chief Commercial Officer Jason McGuinness.



Η σύσκεψη των φορέων «Η πόλη διεκδικεί ενωμένη την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου», δηλώνουν από την πλευρά τους οι τοπικοί φορείς, μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης σχετικά με το θέμα του ενδεχομένου περιορισμού των πτήσεων από την Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Σημειώνεται ότι από πλευράς της διαχειρίστριας εταιρείας, τονίζεται όλες τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση και μάλιστα για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» που έχει παρουσιάσει σημαντική άνοδο της επιβατικής κίνησης τα τελευταία χρόνια. Αεροδρόμιο, αεροπορικές, ξενοδοχεία και όλοι οι φορείς της πόλης επωφελούνται από την αύξηση της κίνησης στο αεροδρόμιο, όμως απαιτείται σεβασμός, όταν οι επιχειρηματικές στρατηγικές «συγκρούονται», ακόμα και σε συνθήκες ανάπτυξης, όπως αναφέρουν πηγές από την εταιρεία. Η στρατηγική με «απειλές» αποχώρησης από ανεπίσημες διαρροές, οι ευθείες επιθέσεις προς συνεργάτες με στόχο να δικαιολογηθούν επιχειρηματικές αποφάσεις και το σύνηθες μοτίβο επικοινωνίας που ακολουθείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις όλα αυτά τα χρόνια, «μάλλον δεν βοηθούν και δεν συνάδουν με το πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας που απαιτείται για τη βιώσιμη ανάπτυξη μίας ολόκληρης περιοχής 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων».



Από πλευράς του δήμου της Θεσσαλονίκης και σε συνέχεια της σύσκεψης, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στη συνάντηση αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση εξαμελούς επιτροπής η οποία θα αποστείλει επιστολές τόσο προς τις δύο εταιρείες, όσο και προς τα συναρμόδια υπουργεία Μεταφορών & Υποδομών και Τουρισμού, ζητώντας την παρέμβαση τους στην επίλυση του ζητήματος που έχει ανακύψει.



Συγκεκριμένα, όπως πρότεινε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης και έγινε αποδεκτό, αποφασίστηκε:







🔷Να ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών & Υποδομών και Τουρισμού, να παρέμβουν στη διαδικασία ανάμεσα στις δύο πλευρές (εταιρείες) για να ανασταλεί οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη για τη Θεσσαλονίκη και για να υπάρξει προσέγγιση των δύο πλευρών.



🔷Εάν το παραπάνω δεν καταστεί δυνατό, τότε στην ίδια επιστολή θα ζητείται από τα συναρμόδια Υπουργεία να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για αναπλήρωση των χαμένων πτήσεων, με επαφές με άλλες αεροπορικές εταιρείες.



🔷Στην παραπάνω επιτροπή, μετά από ομόφωνη απόφαση θα συμμετάσχουν η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης, ο Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, η Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης, Καλλιόπη Ξυνοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σιμιακός και εκ μέρους των Επιμελητηρίων της πόλης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής.



«Ήταν από τις λίγες φορές που όλη η πόλη επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και προχώρησε σε άμεσες ενέργειες, δείχνοντας ότι είναι έτοιμη και ενωμένη στον κοινό στόχο να δώσει τη μάχη της διεκδίκησης σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου Μακεδονία» σημείωσε ο κ. Αγγελούδης και κάλεσε τις δύο εταιρείες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να συνεχίσουν τη συζήτηση, χωρίς να υπάρξουν βεβιασμένες αποφάσεις, τονίζοντας ότι μέσα από αυτόν τον διάλογο μπορούν να βγουν κερδισμένες τόσο οι εταιρείες, όσο κυρίως, η περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. «Θα ήθελα να τονίσω ότι οι φορείς της πόλης δεν υποβάλλουν παρακλήσεις, υποβάλλουν αιτήματα και διεκδικήσεις και αυτό είναι το κλίμα που εκφράζει όλη την πόλη στις κινήσεις που θα γίνουν» κατέληξε.



Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Τομέα Μακεδονίας Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών της ΠΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων, Σίμος Διαμαντίδης, ο Πρόεδρος του TCB, Πρόδρομος Μοναστηρίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΘ, Γιάννης Τσάρας, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σιμιακός, η Γενική Διευθύντρια του Ο.Τ.Θ, Δρ. Κυριακή Ουδατζή, εκπρόσωποι δήμων, εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της πόλης, επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Θεσσαλονίκης.



Aπό πλευράς της Ryanair, όπως ειπώθηκε στους εργαζομένους, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα ως προς τα (σαφώς λιγότερα) δρομολόγια που θα διατηρήσει η μεγαλύτερη εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη για τη Θεσσαλονίκη χωρίς να αποκλείεται να επαναφέρει τη βάση της σε δεύτερο χρόνο με δεδομένο ότι η συμπρωτεύουσα και ο τουρισμός της βρίσκεται ήδη από πέρυσι σε ανοδική τροχιά.



Άλλωστε είναι γνωστή η τακτική της Ryanair να κλείνει βάσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε περιόδους που θεωρεί η ίδια ότι άλλες αγορές στην Ευρώπη μπορεί να είναι πιο αποδοτικές και να επαναφέρει βάσεις της σε δεύτερο χρόνο, κάτι που έχει κάνει και στη χώρα μας σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι τα Χανιά και η Ρόδος.