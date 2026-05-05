Γιατί έχει καθυστερήσει να ανοίξει το Φαράγγι της Σαμαριάς: «Μέχρι πριν από λίγες ημέρες το νερό στις Πόρτες ήταν στα 2-3 μέτρα ύψος», λέει ο Λέκκας
Το Φαράγγι της Σαμαριάς είθισται να ανοίγει την 1η Μαΐου
Καθυστέρηση υπάρχει φέτος στην έναρξη της λειτουργίας για το Φαράγγι της Σαμαριάς που είθισται να γίνεται την 1η Μαΐου με τους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.
Κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν, σύμφωνα με το Creta24.gr, ότι ο Εθνικός Δρυμός θα έπρεπε να έχει ανοίξει από τις 15 Απριλίου – από τη νότια είσοδο – και από την Πρωτομαγιά από τη βόρεια και κάνουν λόγο για «ολιγωρία των υπευθύνων να ξεκινήσουν έγκαιρα τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των ζημιών».
Ο ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής –υπάγεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) ως φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ανέφερε πως ο λόγος που η λειτουργία του φαραγγιού μετατέθηκε για αργότερα εντός του Μαΐου (όπως όλα δείχνουν μετά τις 15 Μαΐου) είναι πως πρέπει να πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης μέσα στο φαράγγι, να ακολουθήσουν οι αυτοψίες του καθηγητή φυσικών καταστροφών, Ευθύμη Λέκκα, αλλά και της ΕΑΓΜΕ (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών) και έπειτα να δοθεί το «πράσινο φως».
Μιλώντας στο creta24 o Ευθύμιος Λέκκας τονίζει ότι ο λόγος της καθυστέρησης δεν είναι άλλος από την διασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτών: «Είχαμε ένα έντονο χειμώνα που έκανε πολλές ζημιές μέσα στο φαράγγι. Σημειώθηκαν κατολισθήσεις και ροές εδαφών ενώ και το ύψος των νερών του ποταμού – λίγο πριν το σημείο «Πόρτες» – έφτανε τα 2-3 μέτρα μέχρι πριν από λίγες ημέρες!».
Όπως συμπληρώνει ο κ. Λέκκας που βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Κρήτη «ήταν αδύνατο να εισέλθουμε στο Φαράγγι. Και εμείς και τα συνεργεία γιατί έριχνε χαλάζι επί μιάμιση ώρα»
«Αν δεν είναι έτοιμο και αν δεν είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των επισκεπτών δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το Φαράγγι της Σαμαράς. Δεν πρόκειται να το ρισκάρουμε», τονίζει από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος.
Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια στο Φαράγγι της Σαμαριάς έχουν σημειωθεί τραγωδίες με τελευταία αυτή τον Σεπτέμβριο του 2024 όταν μια τουρίστρια από τη Γερμανία έχασε τη ζωή της από αποκόλληση βράχου μετά από έντονη βροχόπτωση μέσα στο φαράγγι.
Είχε προηγηθεί, τον Αύγουστο του 2023, ο σοβαρός τραυματισμός Ισπανού επισκέπτη, ο οποίος κατέληξε σε ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, όταν βράχος αποσπάστηκε μετά από σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ στην περιοχή.
