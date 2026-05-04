Επίσημο: Ερχονται ακόμα 1.000 κάμερες στους δρόμους - Τέλος στο «σβήσιμο» των κλήσεων
Ο διεθνής διαγωνισμός προκηρύχθηκε, τα χρονοδιαγράμματα είναι δεσμευτικά και ο πρωθυπουργός μίλησε ανοιχτά για το τέλος των ανεπίσημων ακυρώσεων κλήσεων ΚΟΚ. Η Ελλάδα μπαίνει σε νέα εποχή ψηφιακής εποπτείας του οδικού δικτύου.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών, που αφορά την «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύου Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων ΚΟΚ», συνολικής αξίας άνω των 88 εκατ. ευρώ. Το βασικό αντικείμενο αντιστοιχεί σε 44,05 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης ίσης αξίας, εφόσον ενεργοποιηθεί η προαίρεση κατά την πορεία υλοποίησης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Ιουνίου 2026 και ηλεκτρονική αποσφράγιση στις 9 Ιουνίου. Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 12 μήνες, ενώ για τη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 710.577 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή προσφοράς για το σύνολο του έργου και όχι για επιμέρους τμήματα, καθώς οι εργασίες είναι αλληλοσυνδεόμενες και απαιτούν ενιαίο συντονισμό από έναν ανάδοχο.



